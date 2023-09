Qual é o melhor horário para treinar? Não, nem todos são bons

Você sabe quando deve treinar? O momento em que você deveria estar fisicamente ativo não é o que você pensa: é o momento ideal.

A atividade física é essencial para a nossa saúde e deve ser sempre aliada a uma alimentação equilibrada e saudável para nos sentirmos mais felizes e vivermos mais e com mais tranquilidade. Todos devem movimentar-se, de acordo com as suas capacidades e condição física, sempre sob orientação de um personal trainer especialista ou do seu médico de confiança. Nunca comece a praticar um esporte sem primeiro se documentar e talvez fazer alguns testes para ter certeza de que você consegue praticá-lo.

Cada um tem os seus próprios hábitos no que diz respeito ao exercício e à atividade física, mas existem algumas regras a seguir, juntamente com alguns conselhos valiosos de especialistas. Por exemplo: A que horas você faz sua atividade física diária? Muitas pessoas estão convencidas de que sabem a hora certa de fazer exercício e que a hora em que o fazem é sempre a melhor: mas também neste caso existe uma regra.

A que horas do dia você deve praticar atividade física? O que dizem os especialistas

Cada pessoa tem seus hábitos e necessidades, inclusive na hora de determinar o horário adequado para treinos e atividades físicas. Todos os dias devemos movimentar-nos um pouco, dependendo das nossas possibilidades e capacidade física, sejam atividades de alta intensidade ou uma simples caminhada: o importante é movimentar-nos.

Decidir fazer exercício de manhã cedo, talvez às cinco horas ou tarde da noite, é uma decisão pessoal que também depende dos nossos hábitos e da hora do dia em que nos sentimos mais inclinados a fazê-lo. Os madrugadores treinam mais pela manhã, porque gostam da onda de energia que o treino proporciona ao longo do resto do dia. Porém, quem se sente ativo à noite aproveitará esse momento para se movimentar e se exercitar.

Mas segundo os especialistas, o melhor e mais adequado momento que dá os melhores resultados é o treino É apenas noite Ou pelo menos para À tardinha. Na verdade, esta será a hora do dia em que teremos mais força nos músculos e no resto do corpo. Segundo especialistas, treinar à noite nos permitirá fazer isso Dormir muito melhor E acordar no dia seguinte cheio de energia.