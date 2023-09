Noite dos Pesquisadores, Ciência na Rua – Teramo

Téramo. Este ano, a cidade também se prepara para se transformar num teatro de ciência e pesquisa. Amanhã, das 18h30 à meia-noite, o centro histórico de Teramo acolhe a Noite dos Investigadores Europeus. A programação da iniciativa conta com experimentos, apresentações científicas ao vivo, exposições interativas, conferências e seminários. Serão instalados 45 gazebos no Corso San Giorgio para propor 60 atividades organizadas pelos cinco departamentos da Universidade de Teramo (Ciências Políticas, Ciências da Comunicação, Direito, Ciências Biológicas e Medicina Veterinária) enquanto o Observatório Astronômico de Abruzzo terá uma plataforma em Via del Vescovado que oferecerá a oportunidade de observar o céu com telescópios na Piazza Santana (a partir das 20h). Haverá também um palco na Piazza Martieri della Liberta. O Palazzo Melatinano, sede da Fundação Tercas (uma das parceiras do evento), receberá leituras em voz alta para crianças e adultos.

A Noite Europeia dos Investigadores foi apresentada ontem de manhã na Universidade pelo Reitor Dino MastrocolaPelo prefeito Gianguido de Albertopela consultora de eventos Antonio Filipponepelo Diretor do Observatório Astronômico de Abruzzo Enzo BrocatoPelo professor Natália Batista (Diretor Científico) pelo Presidente da Fundação Tercas Tiziana de Santi E de Giuseppe Abrea, veterinário do Instituto de Proteção Animal de Abruzzo. “Investimos muito em jovens pesquisadores e acredito fortemente no fortalecimento da cadeia formativa, começando pelas escolas”, afirmou o reitor Mastrocola. Este evento é um evento pioneiro para toda a região de Teramo.” O reitor também quis lembrar Noemi Pazprofessor da Universidade de Teramo que faleceu nos últimos dias em Roma, aos 42 anos, e a quem será dedicada a edição de 2023 da Noite Europeia dos Investigadores. (Gul)

