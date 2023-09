A maioria dos casos de demência é causada por esta doença: tenha cuidado

A doença causa a maioria dos casos de demência. Daí a importância da prevenção, tratamento e reconhecimento dos sintomas.

O Dia Mundial do Alzheimer, a forma mais comum de demência, foi comemorado em 21 de setembro. Este termo refere-se a um grupo de sintomas causados ​​por: Distúrbios que afetam o cérebro. A demência não é uma doença específica, mas as consequências são devastadoras. Afeta a capacidade de pensar e se comportar e limita as ações diárias que podem ser realizadas. Gradualmente, as habilidades mentais começam a deteriorar-se tão severamente que a qualidade de vida das pessoas se deteriora significativamente.

A forma mais comum de demência é a doença de Alzheimer (50/70% dos casos). Esta doença ocorre porque o tamanho e o número das células cerebrais diminuem, tornando a comunicação no cérebro impossível. As células continuam a morrer gradualmente, tornando as funções cognitivas dos pacientes com Alzheimer menos eficientes. É por isso que a doença é progressiva e irreversível. O diagnóstico precoce é a única maneira de retardar o declínio das funções cognitivas. Por isso é importante conhecer os primeiros sintomas.

Sintomas da doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência

A doença de Alzheimer geralmente ocorre por volta dos sessenta anos. Reconhecer a doença é muito difícil no início, considerando isso Os sintomas são sutis e difíceis de reconhecer. Somente quando as primeiras funções começam a ser claramente perdidas é que a patologia é assumida.

Preste atenção às mudanças frequentes e persistentes na memória, principalmente em relação às memórias recentes. Os sintomas também incluem distúrbios de linguagem, dificuldade em encontrar palavras simples e comumente usadas e comunicação ambígua.

Também pode haver perda de interesse em atividades que anteriormente geravam entusiasmo – Dificuldade crescente na realização de tarefas rotineiras. Os sintomas da forma mais comum de demência são também a tendência a esquecer pessoas e lugares conhecidos e a incapacidade de responder a perguntas triviais e de organizar a vida.

Quando a doença progrideDepois aparecem outros sintomas bastante graves, como desnutrição, dificuldade em engolir, úlceras de pressão devido à imobilização, trombose venosa e aumento do risco de infecções.

Para evitar iniciar um tratamento que combata os sintomas (Ainda não há cura) É tarde demais para consultar o seu médico assim que você tiver a menor suspeita de que tem a doença. O especialista é um neurologista. Desta forma será possível aumentar atividades que retardam o aparecimento da doença. Um estilo de vida saudável, parar de beber e fumar e ser fisicamente ativo podem ser muito benéficos.