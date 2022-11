Ciências. Dois minerais “exóticos” foram descobertos em um meteorito de 15 toneladas.

Um pedaço do meteorito El Ali, agora na coleção de meteoritos da Universidade de Alberta (Canadá), que contém dois minerais nunca antes vistos na Terra. Universidade de Alberta

Dois novos minerais “estranhos”, nunca antes vistos na natureza, foram encontrados dentro de um meteorito gigante de 15 toneladas que caiu na Somália perto da cidade de Al-Ali.

Eles são chamados de elaliita e elkinstantonita e podem revelar pistas importantes sobre a formação de asteróides, explicam os pesquisadores emUniversidade Canadense de Alberta no Simpósio de Exploração Espacial de 2022.

Os dois novos minerais foram encontrados junto com um possível terceiro candidato em uma amostra de 70 gramas do meteorito africano, que mede dois metros de diâmetro e é atualmente o nono maior do mundo.

A amostra foi enviada à universidade canadense para permitir a classificação do meteorito: análises apontaram a presença de dois novos minerais, que os pesquisadores reconheceram imediatamente como tendo a mesma composição de minerais sintéticos já criados em laboratório na década de 1980.

O primeiro mineral, “elaliita”, recebeu o nome da cidade do Altíssimo, perto da qual o meteorito foi encontrado. O segundo mineral, elkenstantonita, é atribuído ao reino planetário Lindy Elkins Tantonresponsável pela missão Psyche durante a qual a NASA pretende explorar um asteroide metálico.

Segundo os cientistas, outros minerais inéditos poderiam ser descobertos se fossem analisados ​​outros fragmentos do grande meteorito Al-Ali, que entretanto já tinha sido transportado para a China em busca de um potencial comprador. No entanto, as investigações sobre a amostra disponível continuam tentando reconstruir as condições sob as quais o asteróide do qual o meteorito pode ter se formado.

