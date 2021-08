Nem todo mundo sabe que as gorduras ômega-3 são benéficas na prevenção de ataques cardíacos, derrames e doença de Alzheimer. No entanto, é uma gordura especial porque faz parte de substâncias poliinsaturadas, que não elevam os níveis de colesterol.

Eles são importantes para as funções metabólicas, ajudando a absorver vitaminas. No entanto, uma vez que nossos corpos não podem produzi-lo, ele deve ser fornecido por meio dos alimentos. Portanto, precisamos saber que o Omega 3 mantém o coração e o cérebro e está presente nesses alimentos inesperados! É a lista de alimentos que devemos incluir em nossa alimentação dietaTendo em vista os benefícios que daí derivamos.

Alimentos ricos em ômega 3

Primeiro, temos salmão, camarão, sardinha e lagosta. São, além de serem os alimentos por excelência em termos de conteúdo ômega-3Eles também contêm ômega 6. Eles também são gorduras poliinsaturadas que são muito benéficas para reduzir o risco de doenças cardiovasculares e promover o desenvolvimento mental e cognitivo. Bem, para obter ômega-3 suficiente, basta comer pelo menos três porções por semana dos alimentos indicados.

No entanto, deve-se considerar que aqueles que são pegos são mais ricos do que aqueles que foram criados. Em segundo lugar, temos as nozes, amêndoas e pinhões. 3 por dia é suficiente para atingir os requisitos recomendados de ácidos graxos. Em terceiro lugar está o espinafre, a quantidade recomendada é igual a um prato.

Omega-3 salva o coração e o cérebro e é encontrado nesses alimentos inesperados!

Além disso, entre os inesperados alimentos que contêm ômega-3, além dos peixes, estão as algas, que estão cada vez mais na moda. Também é rico em nutrientes essenciais, incluindo gorduras na fala, que são muito benéficos para o coração e o cérebro.

Então temos brócolis no menu. Essa categoria também inclui repolho, couve de Bruxelas e brócolis, mas a couve-flor é o tipo com mais ácidos graxos.

Abaixo, temos sementes de linho e chia. Duas colheres de sopa por dia são suficientes para a ingestão diária recomendada. finalmente, o um ovoÉ muito utilizado na dieta de qualquer pessoa e fácil de incluir na dieta alimentar, como prato principal ou acompanhamento.

