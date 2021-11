Uma lacuna entre o Islã e a modernidade cavada pela ciência – livros

(ANSA) – Roma, 13 de novembro – Elio Cadilo – O Mundo Fechado (Edições LEG, 230 páginas, € 22) Existe um Islã moderado? Por que o terrorismo está enraizado em países islâmicos? Acima de tudo, o que transformou a religião islâmica em um dogma político? Estas são algumas das perguntas respondidas por Elio Kudlow, “The Closed Scientist”, que analisa o “conflito entre o Islã e a modernidade” à luz do desenvolvimento científico e tecnológico atual.



Segundo Cadillo, a bandeira abriu um profundo sulco entre o Ocidente e os países islâmicos. Há poucas evidências da lacuna científica que aprofundou a cisão entre os dois mundos nas últimas décadas. Para explicar o que está acontecendo entre o mundo islâmico e o Ocidente, analistas, sociólogos, historiadores do Islã e cientistas políticos internacionais têm, de tempos em tempos, colocado no cerne da questão colonial, a relação entre o norte e o sul do mundo, a religião , economia, instituições de países islâmicos, democracia ou falta de democracia.



A verdade histórica muitas vezes foi distorcida por lugares públicos. A Itália, de fato, não saiu da Idade Média graças à confluência da cultura árabe. A ciência e a filosofia gregas não chegaram à Itália graças às traduções de textos gregos do árabe e do humanismo, e a Renascença nunca surgiu após a confluência das culturas italiana e islâmica.



Pela primeira vez, o artigo chama a atenção para o chamado Renascimento árabe: arcos muito curtos aniquilados pela repressão religiosa que cortou todas as formas de liberdade de pensamento em sua infância, a tal ponto que filósofos e estudiosos (como Avempace e Averroè, Avicena e outros), foram forçados a fugir, presos ou torturados. Graças à redescoberta do mundo clássico, a Itália e a Europa embarcaram no caminho da modernização, do mercado livre e da pesquisa científica. Do contrário, surgiram no mundo islâmico uma teologia e uma sociedade coletiva baseada na economia de subsistência que fechou o horizonte da consciência na “eterna Idade Média sagrada” que se engajou em uma luta sem fim contra a modernidade. (Lidando).