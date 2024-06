Receitas da dieta Tik Tok sob acusação: “Queimei meu esôfago” | A influenciadora confessa tudo após ser internada no pronto-socorro

Uma conhecida influenciadora testemunhou que se sentiu mal depois de experimentar uma receita encontrada no TikTok.

Com a chegada do verão, há sempre uma certa ansiedade com a aproximação da prova do maiô, por isso muitos tentam tomar medidas de última hora, contando com… Conselhos nutricionais encontrados nas redes sociais.

Afinal, a rede está cheia Dicas nutricionais e nutricionais que prometem resultados surpreendentes Em muito pouco tempo, infelizmente, estas nem sempre são fontes confiáveis. Além disso, devemos ter em conta que uma dieta online, mesmo que seja geralmente considerada correta, Não leva em consideração toda uma série de fatores como aptidão física, idade, necessidades nutricionais específicas e condições de saúde pessoais..

Na verdade, siga Dieta aleatória para perder peso online Pode envolver vários riscos que também podem ter graves repercussões no organismo. Segundo dados do Istat, muitas dietas disponíveis online são desequilibradas e podem levar a deficiências de vitaminas e minerais essenciais.

Além de, Dietas com muito baixas calorias Pode desacelerar o metabolismo, causar problemas digestivos ou, novamente, causar perda de massa muscular, especialmente quando se perde a quantidade certa de proteína. Caia nessas armadilhas de planos de refeições inventados e Falsas receitas milagrosas É muito fácil, e para conscientizar sobre esse assunto, Uma jovem influenciadora queria contar sua história.

Os perigos das receitas dietéticas no TikTok

Danny Lutini Ela é uma jovem criadora de conteúdo que adora compartilhar vídeos de pratos e receitas de todo o mundo em seus canais sociais – TikTok, Instagram e YouTube – onde é conhecida como @lutinii. Danny contou recentemente sua experiência depois de experimentar o conhecido prato TikToker que distribui receitas de saúde e bem-estar online: “É melhor ter cuidado ao ouvir esses influenciadores de “saúde e bem-estar”. Caso contrário você pode acabar no hospital como aconteceu comigo“.

A menina diz que ficou muito emocionada com o vídeo que a Al-Nasaha publicou: “Comecei a me aprofundar em seu conteúdo e ouvir algumas de suas sugestões – Lontini continua explicando – Me deparei com um de seus vídeos onde ele falava sobre como fazer Você pode ajudar na digestão cobrindo laranjas com canela e pimenta caiena“.

Um jovem está no hospital depois de experimentar uma receita no TikTok

Segundo Dani Lutini, isso aconteceu há alguns anos, mas ela decidiu falar sobre o assunto agora, pois percebeu que a prescrição de videoterapia voltaria a ser popular na internet. “Eu tive que consultar um especialista– continua Lontini – Fiz uma endoscopia e descobri que tinha queimado meu esôfago“.

Lotoni não quis citar o nome da influenciadora, embora muitos de seus seguidores tenham conseguido localizá-la seguindo a receita e começaram a comentar seu conteúdo. Enquanto isso, Danny, em um vídeo, foi ainda mais longe 2,7 milhões de usuáriosAvisar: “Isso me deixa irritado porque há milhões de pessoas que recorrem a ela em busca de informações. Para mim, esta foi a última vez que ouvi um influenciador de saúde e bem-estar“.