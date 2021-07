Muitas vezes percebemos como a nutrição é importante para viver bem, com saúde e por mais tempo. Na verdade, existem alimentos consumidos com frequência e em grandes quantidades que podem ser prejudiciais à saúde.

Por exemplo, conforme abordado anteriormente neste Artigo – CommodityAlguns alimentos e bebidas podem prejudicar as pessoas com triglicerídeos elevados. Na verdade, vários estudos têm mostrado que alguns alimentos, dados os nutrientes que contêm, podem elevar esses valores. O mesmo se aplica a outras condições, como derrame e pressão alta.

De acordo com um estúdio Publicado no British Medical Journal, se nossa dieta incluir pelo menos duas porções diárias de laticínios, o risco de pressão alta é reduzido. O estudo, que durou mais de 9 anos, incluiu cerca de 190.000 participantes de diferentes países com idades entre 35 e 70 anos. Especificamente, os pesquisadores notaram que o consumo de leite integral e semigráfico levou a uma redução no desenvolvimento de hipertensão.

O mesmo vale para o derrame. Conforme relatado por Veronesi em um artigo de 2020, o consumo de produtos lácteos pode afetar a probabilidade de um derrame. Especificamente, refere-se a produtos lácteos sem gordura.

AVC e pressão alta

Poucas pessoas sabem que esses dois tipos de alimentos reduzem o risco de acidente vascular cerebral e pressão alta. Então entendemos que os hábitos alimentares são importantes e que se sofremos de certas doenças temos que ter muito cuidado.

Um derrame é uma condição que ocorre quando um vaso sanguíneo se fecha ou se rompe repentinamente, causando danos às células cerebrais. Portanto, faltam oxigênio e outros nutrientes que o sangue transporta para as células. Esta condição particular pode levar a danos cerebrais permanentes. Os danos podem se manifestar como paralisia de um lado do corpo ou dificuldade de raciocínio e linguagem.

Já a hipertensão arterial é definida quando há presença persistente de níveis pressóricos elevados acima do normal, em repouso. Muitas vezes não aparece com clareza e é precisamente por isso que muitas pessoas não sabem que sofrem com isso.

Na verdade, é uma condição potencialmente perigosa porque pode causar ataque cardíaco, derrame e insuficiência renal.

Por essas razões, é importante controlar a nutrição para tentar controlar a hipertensão e prevenir doenças como derrames.