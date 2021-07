Comportamentos desprotegidos e perigosos, qual é a relação entre emoções e psicologia? – Corriere.it

Escondido nos bastidores da arte da comunicação na época da Covid-19, estava Ciência. A mão invisível deveria ter cuidado do psíquico sob o choque da pandemia. Cinderela foi surpreendida pelo hype da mídia ainda longe de ser convidada para o baile. Assim, o inconsciente coletivo e os indivíduos vagam sem encontrar paz, buscando abrigo.

Nesse caso, a ciência médica vem em socorro com a psiquiatria, que trata os sentimentos, e usa seus especialistas, tanto para tratamento como para prevenção. Se um sistema científico de comunicação de eventos e notícias tivesse sido adotado desde o início, os efeitos teriam sido observados:A epidemia será um fenômeno terrível Para o corpo e menos destrutivo para a psique.

uma emoção duas frentes: O com medo Criar um link para a vacinação Excitação Ou, pelo contrário, para negação. Um fenômeno que não é onipresente, felizmente, mas é muito difundido entre a população e fica fisiologicamente frágil após muito esforço. Em ambos os casos, o procedimento médico está associado a dois modos emocionais, defensivos e desadaptativos.

Já se passaram meses desde Os pacientes compensam essa deficiência Dedique grandes porções ou sessões inteiras aos seus sentimentos antes, depois ou durante a vacinação e se beneficie disso. Quem nega o valor do julgamento, ouvido na emoção que pode estar por trás dele, está aberto ao diálogo. Aquele que confunde seus medos triviais com medos atuais, se acalma. Quem não deu ouvidos a sua profundidade e sofre de medos que se manifestam depois, rebobina a fita. Qualquer pessoa que pensa que pode eliminar quase dois anos de dor com uma batida na língua aprende a manter equipamentos de proteção eficazes até novo aviso.