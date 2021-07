Alarme de surto entre jovens, rastreado em diferentes áreas – Saúde

Um surto da doença entre jovens na Itália é alarmante. Diversas regiões estão envolvidas no processo de rastreamento de casos nascidos de crianças em férias, em um Uma aldeia em Manfredonia. Surto também em Roma após um evento ao ar livre, 30 homens testaram positivo. Estudantes reunidos em Malta, 70 crianças italianas detidas.

Enquanto isso, hmm 1.390 testes positivos foram identificados nas últimas 24 horasSegundo dados do Ministério da Saúde. Na quinta-feira, foram 1.394. Em vez disso, foram 25 vítimas em um dia, enquanto ontem foram 13. Existem 19.922 swabs moleculares e antigênicos para coronavírus que foram coletados nas últimas 24 horas na Itália. Foram 174.852 na quinta-feira. A taxa de positividade foi de 0,7%, ligeiramente abaixo dos 0,8% de ontem.

A circulação da variante delta está aumentando na Itália e, além do rastreamento dos casos e da realização dos cursos de vacinação, é necessário aderir às medidas necessárias para evitar o aumento da circulação viral. Isso pode ser lido no rascunho do monitoramento semanal do Ministério da Saúde sobre o progresso da infecção por coronavírus na Itália, que agora está sendo examinado na sala de controle. A vacinação contra Covid-19, se as duas doses planejadas forem concluídas, é cerca de 80% eficaz na proteção contra a infecção e até 100% na proteção contra os efeitos mais graves da doença. Para todas as faixas etárias. Isso é evidenciado pelos dados processados ​​pelo Instituto Nacional de Saúde do Registro Nacional de Vacinas e Vigilância Integrada de infecções por SARS-CoV-2 relacionados ao período entre 21 de junho e 4 de julho. A idade média dos novos casos Covid na Itália é de 31 anos, a hospitalização é de 52 anos, 63 anos para tratamento intensivo e 78 anos para morte: o presidente da ISS, Silvio Brusaferro, relatou durante a coletiva de imprensa para apresentação do Ministério de Assuntos de Migração. Monitoramento de saúde semanal.

Ele acrescentou: “Esses dados, que confirmam aqueles encontrados em muitos estudos internacionais, mostram que nossas vacinas existentes são muito eficazes na prevenção de formas graves da doença, se o ciclo de vacinação for concluído, embora tenham boa eficácia na prevenção de infecções”. Brusaferro comparou novos dados processados ​​pelo ISS e do National Vaccine Registry and Integrated Surveillance, mostrando como duas doses da vacina Covid são até 80% eficazes na proteção contra a infecção e até 100% na proteção contra a infecção. Contra os efeitos mais graves da doença em todas as faixas etárias. É necessário, portanto, “acelerar ao máximo a campanha de vacinação, ao mesmo tempo em que se mantém o distanciamento e as medidas de proteção estabelecidas pelos especialistas até que se consiga uma cobertura adequada”, acrescenta Brusaferro.

Entre as regiões que registraram o maior aumento diário de casos foi Lombardia (230), seguido pela Campânia (226)E a Sicília (201)E a Lazio (135) e Veneto (106). De acordo com o monitoramento do ISS, existem 6 regiões autônomas e 2 províncias classificadas como de risco moderado: Abruzzo, Campânia, Marche, Veneto, Sardenha e Sicília com as províncias de Trento e Bolzano; Em vez disso, existem 13 regiões que são consideradas de baixo risco. Em qualquer coisa, observada em observação, o limite crítico para ocupação de uma cama em uma unidade de terapia intensiva ou distrito médico é excedido. A taxa de emprego em terapia intensiva é de 2%: o número de pacientes internados aumenta de 240 (29/06/2021) para 187 (07/06/2021). O emprego na área médica diminui mais (2%) e os pacientes no hospital aumentam de 1676 (26/06/2021) para 1271 (06/07/2021)

“Onze regiões autônomas ou condados viram um aumento no número de casos nos últimos sete dias,” Você pode ler nos slides desenhados por Brusaferro. Sobre a situação epidemiológica italiana, explicou que “a curva de casos está se movendo em níveis baixos e diminuindo, mas os dados devem ser lidos comparando-os com a semana anterior: na semana passada ocorreu uma queda que parou, e agora estamos vendo mais áreas que começaram um ligeiro crescimento. ”