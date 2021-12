A confiança na ciência nos salvou – Chronicle

Bruno Vespa I No vax e muitos passes No Green buscam dados ambíguos, na melhor das hipóteses, quando não flagrantemente errados, os episódios isolados elevados a campeões de credibilidade absoluta, jogando com o senso de medo humano do ouvinte. Acho isso muito injusto. As vacinas salvaram a humanidade, mas sempre houve oposição. Mas confie …

Bruno vespa No Vax passes e muitos No Green passes buscam dados ambíguos na melhor das hipóteses, quando não flagrantemente errados, episódios isolados elevados a campeões de credibilidade absoluta, jogando com o senso humano de medo no ouvinte. Acho isso muito injusto. As vacinas salvaram a humanidade, mas sempre houve oposição. Mas a fé na ciência sempre prevaleceu e os homens viveram mais. Agora a batalha passa para a parte mais frágil e astuta, as crianças, que podem ser vacinadas a partir de meados de dezembro. Aqui, também, abra o céu. A opinião consensual da Sociedade Italiana de Pediatria não é suficiente e é provavelmente a melhor do mundo porque os recém-nascidos italianos têm a maior taxa de sobrevivência. Quase todas as comunidades científicas internacionais não são suficientes. Não, só se apanha casos duvidosos para jogar na cara de pais ansiosos que decidiram brilhantemente no espanto: fui vacinada, mas não faço com meu filho, como se fosse a mãe. Protegendo a mãe, não seu oposto. Nenhuma das vacinas que impediram o massacre de inocentes foi testada por muitos anos, quando foram vacinados compulsoriamente. Nenhum medicamento está totalmente isento de riscos. Mas se a comunidade científica nos pedisse algumas vacinas, nós obedecemos e os resultados foram decisivos para a humanidade. Por que a vacina anti-Covid deve ser uma exceção? Ele nasceu recentemente, mas pela primeira vez na história foi testado em bilhões de pessoas. READ Essas atividades diárias queimam mais calorias e podem reduzir a obesidade mais rapidamente, mas também reduzem o colesterol e os triglicerídeos. Omicron é altamente contagioso. Mas é claramente menos perigoso do que o delta, que ainda não desapareceu. Os que adoecem com a vacinação quase não apresentam sintomas, e os que não são vacinados ficam expostos à terapia intensiva e ao cemitério. O arrependimento tardio é doloroso, pois é inútil. Confiemos em quem sabe mais do que nós e procuremos alcançar a normalidade desejada o mais rápido possível. © Todos os direitos reservados