Laboratório aberto entre tecnologia, ciência e economia – site da assessoria de imprensa do Município de Modena

Os novos caminhos da “cidadania digital” e da designação internacional na biomedicina feminina, mas também a confirmação de críticas, como o Festival de Cinema do Futuro, que tem a sua sede há vários anos no laboratório aberto de Modena. Também no segundo semestre de 2022 estão previstas várias iniciativas no centro da Viale Buon Pastore 43, que se confirmaram como uma plataforma adequada para as novas fronteiras da tecnologia, cultura, economia e ciência, incluindo estudos, experiências aprofundadas de especialistas e profissionais e projetos de disseminação de conhecimento abertos a todos.

A questão sobre os programas atualizados para este ano, que poderão ser complementados com mais agendamentos nos próximos meses, foi feito hoje, quarta-feira, 29 de junho, em coletiva de imprensa na presença da Assessora de Cultura, Políticas de Juventude e Cidade Universitária Andrea Portolamassi, pelo Membro do Conselho de Cidades Inteligentes, Políticas Econômicas, Turismo, Promoção da Cidade e Demógrafa de Serviços Ludovica Carla Ferrari e Diretor de Projetos dos Laboratórios de Área Aberta Emilia-Romagna Fabrizio Palay.

“É um lugar central para o desenvolvimento da inovação na cultura – como disse o senhor comissário Portolamasi – e, assim, contribui para o projeto de uma cidade criativa em crescimento, que sabe olhar para frente sobre essas questões e, assim, conseguiu produzir e atrair importantes competências, incluindo os jovens”.

“As inúmeras atividades do laboratório aberto – destacada pelo chanceler Ferrari – inserem-se no contexto das medidas desenvolvidas por uma cidade emergente da epidemia, que tem levado à inovação ao serviço das questões económicas e em geral em toda a região, tornando-o cada vez mais atraente na Itália e no exterior.”

“O laboratório aberto – acrescentado por Fabrizio Pallai – tem a particularidade de ser o lugar onde a sociedade nasce e se desenvolve, graças à contribuição fundamental de muitos sujeitos da região que, tendo aqui encontrado espaço, criam sinergias. serviços e projetos inovadores através de uma estrutura dedicada à experimentação e, portanto, para o futuro.”

Entrando nos detalhes do programa de outono, no dia 15 de setembro o Open Lab sediará um evento para a associação cultural “Progetto Emilia Romagna”, onde jovens aspirantes a se tornarem empreendedores e pequenas e médias empresas terão a oportunidade de ouvir testemunhos de os campeões da energia e da transformação digital em curso, a fim de obter ferramentas úteis para auto-orientação em estratégias futuras. Nos dias 23 e 24 de setembro, será o papel das “Best Italian Women Scientists” (Tiws), um evento organizado pela rede internacional “Development of European Women’s Management” (Ewmd) que conecta profissionais de diferentes países com o objetivo de engajar e trocar ideias: nesta ocasião, eles se reunirão com mais de 50 cientistas biomédicos em Modena para refletir sobre o mundo da pesquisa, o papel e a posição das mulheres atuantes no setor, as perspectivas de desenvolvimento da medicina, com foco no coração e mente, e diferenças de gênero.

O Future Film Festival regressará nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, com encontros e palestras sobre temas de produção, animação, efeitos visuais e videojogos made in Italy, bem como um momento de estudo artístico para especialistas em informática, este é um “hackathon” sobre os temas juventude e meio ambiente. Também no dia 30 de setembro, o workshop aberto discutirá o tema “Mulheres e Digital”, reduzindo o tema da disparidade de gênero graças à iniciativa “Mulheres na Tecnologia”. Por fim, de 4 a 8 de outubro, o festival de desenvolvimento sustentável chegará à viale Buon Pastore 43. Paralelamente, os cursos de cidadania digital continuarão com novas propostas direcionadas a diferentes objetivos, cada vez mais concentrados no centro de exposições da cidade, e oficinas de uso do software de processamento de imagem e vídeo Canva e Photoshp.

Nos primeiros seis meses de 2022, o open lab recebeu cerca de 5.800 pessoas que, em geral, participaram de festivais e eventos pessoais dedicados a diversos temas (57 no total). Entre as principais iniciativas realizadas estão trabalhos relacionados à área de inovação e talento no Motor Valley Festival, oficinas digitais para profissionais de teatro, atividades de cidadania digital (como aulas sobre o uso de smartphones) e projetos com escolas, notadamente laboratórios de robótica com Barozzi High School, cursos Scratch para alunos com deficiência no Instituto Cattaneo – Delda e o Projeto Poluição – Lab Ekaru com Unimore dedicado à inovação e empreendedorismo. Projeto Clap Open Day Foco em Caminhos de P&D aplicáveis ​​à Iniciativa do Festival de Jogos das Indústrias Criativas e Culturais Play Games Cerimônia de Premiação do Projeto Entrepreneocoop Festival Vinokilo Evento Final do Projeto Eutechlabs em Realidade Virtual e Reunião de Pensamento de Políticas de Juventude.

