Exercício e meditação não melhoram a função cognitiva em adultos mais velhos

Ao contrário do que comumente se acredita, as duas atividades não produzem efeitos pronunciados em termos de função cognitiva em idosos. Esta é a conclusão de um estudo coordenado por pesquisadores da Universidade de Washington e publicado pelo JAMA.

14 de dezembro O exercício pode ser importante para os idosos porque reduz os riscos cardíacos, fortalece os ossos e melhora o humor. Ao mesmo tempo, a meditação reduz o estresse que pode danificar o cérebro.

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington queria lançar luz sobre a possibilidade de que o exercício e a meditação também possam ter efeitos benéficos na função cognitiva.

A equipe estudou 585 adultos com idades entre 65 e 84 anos. Nenhum foi diagnosticado com demência, mas todos tinham problemas leves de memória e outras formas de declínio cognitivo relacionado à idade.

Os pesquisadores testaram os idosos no momento da gravação, medindo a memória e outros aspectos do pensamento, além de conduzir estudos de imagens cerebrais. Os participantes foram então divididos em quatro grupos, um dos quais praticou com um instrutor experiente, outro grupo praticou com um especialista em meditação, o terceiro fez as duas atividades e o último não fez nada além de assistir a sessões de educação em saúde.

Aos seis e 18 meses, todos os grupos apresentaram resultados semelhantes, um pouco melhores do que no início, ainda que, segundo os especialistas, esse aspecto dependa do fato de os testes realizados anteriormente terem sido semelhantes aos realizados meses depois. Além disso, a partir das imagens cerebrais, não surgiram diferenças entre os grupos, sugerindo um benefício das duas atividades nas funções cognitivas.

