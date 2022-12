Nova reunião de alerta de revisão científica no Palazzo Blu para falar sobre “ciência e arte” com Cinzia Di Dio e Franco Cervelli

binômio ciência e arte é o foco da próxima reunião de revisão científica avisoque acontecerá segunda-feira, 19 de dezembro No salão do Palazzo Blu Com os palestrantes convidados Cinzia Di Dio, pesquisadora da Universidade Católica de Milão, pesquisadora especialista na relação entre estética e neurociência e Franco Cervelli, professor de física da Universidade de Pisa e ex-diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Física Nuclear. A reunião foi moderada pela professora Sandra Lyon, do Instituto Nacional de Física Nuclear.

É uma coincidência que na Grécia antiga a ideia do universo e o conceito clássico de beleza foram desenvolvidos ao mesmo tempo? Ou que em 1632, Galileu publicou Dialogue Concerning Extreme Systems e Rembrandt pintou Anatomy Lesson?

Uma excursão à evolução de várias disciplinas científicas e tecnológicas e formas de arte contemporânea permite-nos aprender sobre as importantes semelhanças entre movimentos artísticos e “revoluções científicas”. Como se a arte e a ciência de todas as épocas estivessem unidas por uma visão específica da natureza. Partindo desse tipo de pensamento, os palestrantes do evento tentarão explicar os principais nós que constroem a relação entre arte e ciência, como campos complementares do desenvolvimento da civilização.

As reuniões de advertência são presenciais e abertas ao público, bem como transmitidas ao vivo nos canais de mídia social do Palazzo Blu (facebook e youtube) e em warning.palazzoblu.it a partir das 15h30.

