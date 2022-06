Os oito sinais de saúde inadequada

Para nos mantermos saudáveis, precisamos seguir uma dieta saudável e cuidadosa, devemos comer para nos mantermos saudáveis ​​e evitar deficiências vitamínicas.

Para todas as outras atualizações, siga-nos em Instagram

Para nos mantermos saudáveis, precisamos seguir uma dieta saudável e cuidadosa, devemos comer para nos mantermos saudáveis ​​e evitá-los Deficiência de vitaminas. A comida não é usada apenas para encher nossos estômagos e nos fazer sentir cheios, mas também para nos ajudar a lidar com a vida cotidiana e fornecer recursos para nosso corpo. As compras conscientes no supermercado ajudam muito na nossa saúde física e mental.

Comer bem e de forma saudável nos impede de experimentar deficiências vitamínicas que também podem causar sérios problemas de saúde. Podemos perceber por nós mesmos a falta de vitaminas, basta notar certos sinais para nos enviar o corpo. É claro que as análises de sangue eliminam qualquer dúvida, por isso é importante realizá-las periodicamente.

Sinais no corpo que indicam falta de vitaminas e minerais

Nosso corpo nos dá oito sinais sutis para nos informar que está lá Deficiência de vitaminas ou minerais. Reconhecer essas alterações no nível físico é importante para mudanças no estilo de vida e na dieta. Por exemplo, se notarmos unhas e cabelos quebradiços, pode ser devido à falta de biotina. A biotina é conhecida como vitamina B7 e é essencial para converter os nutrientes da dieta em energia.

junto com Fragilidade de cabelos e unhasA deficiência de biotina também leva a cãibras musculares e fadiga crônica. As mulheres grávidas, as que fazem uso de tabaco e álcool ou as que sofrem de doenças gastrointestinais são as mais suscetíveis a esta deficiência. Os alimentos que contêm essa vitamina são peixes, aves, gemas de ovos, sementes, nozes, espinafre, batata doce e brócolis.

Você também pode estar interessado em → Amaciante de tecido DIY: A mistura secreta se tornou viral. tentar!

Outro sintoma de deficiência é úlceras na boca. As lesões ao redor da boca são um dos sintomas mais óbvios de deficiência de ferro e vitamina B, e para aumentar os níveis de ferro, basta comer frutas secas e todos os vegetais de folhas verdes. o sangramento nas gengivasPele seca e fraqueza crônica são sintomas de deficiência de vitamina C. Essa vitamina fortalece o sistema imunológico e repara as células danificadas.

Outras deficiências, sinais a serem observados

Não é produzido pelo nosso corpo, por isso temos que absorvê-lo através de frutas e vegetais. Essa deficiência é muito comum entre a população, e é um sintoma de comer pouca fruta. Outro espetáculo é Dificuldade para enxergar à noite Ou o aparecimento de manchas brancas na retina, um dos sintomas da deficiência de vitamina A, a vitamina A ajuda a visão, mas é muito rara no Ocidente.

Os alimentos ricos em vitamina A são ovos, peixes, frutas amarelas e laranjas e vegetais de folhas verdes. No entanto, esta vitamina não deve ser abusada, pois pode ser tóxica. lá caspa do couro cabeludo Sintomas de deficiência de zinco e vitamina B2, B3 e B6. O zinco é encontrado em frutos do mar. lá perda de cabelo Indica uma deficiência de minerais e vitaminas.

Você também pode estar interessado em → Gengibre, 5 boas razões para começar a comê-lo: você não esperava

A dieta deve ser rica em ferro, zinco, ácidos graxos essenciais, vitamina B3 e biotina. o espinhas no rosto Ou nos braços, ou seja, a queratose, é um sintoma de deficiência de vitamina A e vitamina C, e outro sinal é a síndrome das pernas cansadas, que é um dos sintomas da deficiência de ferro no sangue. Muito comum entre as mulheres grávidas. Os melhores alimentos são legumes e frutas. Em suma, uma dieta saudável ajuda você a se sentir bem e a evitar problemas irritantes.