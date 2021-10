Música, arte, ciência e medicina – Il Golfo 24

A oitava edição de “Armonia – Compromissos Musicais em Casamicciola Terme” foi realizada na Basílica Papal do Sagrado Coração de Jesus e Santa Maria Maddalena. No passado dia 18 de setembro, um público qualificado prestou homenagem à pianista Raffaella Rossi, que interpretou famosas páginas de Mozart e Rachmoninoff, seguida de uma grande saudação com “Saudação a Astor Piazzola” no centenário do seu nascimento, com a surpreendente participação do saxofonista Antonio Barzaghi .

Raffaella Rossi graduou-se com louvor no Conservatório “Domenico Simarosa” de Avellino na classe do Maestro Nicolosi, e foi agraciada com o “Prêmio Mazuta” como a melhor graduada do ano. Continua e aprofunda os seus estudos musicais após os cursos da especialidade Portogruaro e da Academia de Piano “Thalberg”. Também frequentou master classes com os mestres Varicio, Valentini, Procida, Mayoni. Apaixonada pela música de câmara desde os estudos, possui um amplo repertório que vai do barroco à música contemporânea, tendo amadurecido ao longo de mais de 100 concertos em formações heterogêneas, de duos a hexagramas. Desenvolve a sua actividade profissional como professor de piano e como pianista colaborador de cantores e instrumentistas em vários conservatórios e academias de música. Matriculando-se nas humanidades em seus estudos musicais, ele obteve diplomas brilhantes em patrimônio cultural e ciências históricas.

A festa começou com a KV 332 Crystal Clear Sonata de W.A. Mozart. Quatro prefácios (Op. 32 N ° 2, 5 e 10, Op. 23 N ° 7) de S. Rachmaninov literalmente chamaram a atenção do público por sua interpretação emocional. Por fim, uma homenagem a Astor Piazzola no centenário do seu nascimento, partilhada pelo convidado surpresa, o saxofonista Antonio Barzaghi: páginas inesquecíveis do autor que nunca deixa de nos surpreender com as suas composições entre o amor pela tradição e a experimentação.

No final do concerto, que integrou o cobiçado ciclo de eventos da Associação Pro Casamicciola Terme, patrocinado pela Câmara Municipal de Casamicciola Terme e sob a direção artística de Giuseppe Castagna, encontramos Raffaella Rossi.

Conte sobre seu primeiro encontro com a música.

propagandas

Eu era jovem, devia ter quatro anos, e eles me disseram que eu cantava as canções do Sanremo com toda a força; Cerca de 6/7 anos atrás, quando eles me levaram para a casa de uma tia, eu sempre estava perto de seu antigo piano. Depois de alguns anos, decidi fazer algumas aulas. Ainda tenho meu primeiro caderno: na primeira página está uma frase que escrevi quando criança: “A música é linda.”

propagandas

O que significa para você ser uma testemunha da cultura musical da sua região?

Bem, na verdade é uma conquista que ainda não foi totalmente alcançada. Por motivos de negócios, ainda não tive a oportunidade de ser uma presença estável. Meus projetos futuros certamente incluem a intenção de promover a cultura musical, no sentido mais amplo possível, especialmente entre crianças e jovens.

Como você experimentou a música durante a pandemia?

Uma relação introspectiva com a música nunca falha, talvez tenha sido uma oportunidade de ouvir e descobrir novos repertórios, e ter uma curiosidade por todos os gêneros musicais. É claro que muito se perdeu, e ainda falta, porque a recuperação é lenta, o momento da performance, que nenhuma transmissão ao vivo pode substituir. Espero que essa ausência tenha sido profundamente sentida pelas pessoas e que todos estejamos mais conscientes do quanto precisamos de coisas ‘intangíveis’. Citação de Claudio Abbado: A cultura é uma mercadoria tão básica quanto a água. Teatros, cinemas e bibliotecas como muitos canais.

Quando você se sentiu orgulhoso de ser músico? Por outro lado, quando você se esquiva disso?

Sempre me sinto orgulhoso de ser músico. A música é uma arte, é uma ciência, é uma medicina. Nem tudo são rosas e flores, mas a falha neste “mundo” não é de forma alguma atribuída à música.

Qual é o seu sonho de felicidade?

Já estou me sentindo feliz e, acima de tudo, grata. Eu faço, tanto quanto possível, o que amo. Na minha opinião, a felicidade não deve ser um ‘sonho’, mas sim ser construída no dia a dia, de acordo com os próprios valores e inclinações, em relação a si e aos outros.