Amadeus, a doença que mudou sua vida: “Longa permanência no hospital”

Amadeus falou com o coração aberto sobre a doença que perturbou completamente sua vida. Vamos ver a história dele

Um dos conectores mais importantes, especialmente em redes opinião Onde já trabalha há vários anos, ele se tornou o protagonista de uma longa história na qual revelou publicamente doença quem foi sua vítima.

Isso tudo aconteceu há muito tempo, para ser exato quando Amadeus Ele ainda era apenas uma criança, sem saber do sucesso que teria ao longo de sua brilhante carreira no show business. Hoje em dia é apenas uma lembrança, mas de alguma forma sua vida foi profundamente afetada pelo que aconteceu.

Tenente Coronel “O desconhecido de sempre” Ele deu uma entrevista nas páginas do “Ok Salute e Benessere”, em que falou sobre a doença que o afligia no passado. Segundo suas palavras, ele nunca foi capaz de superar completamente o medo do que experimentou, mas vamos descobrir o que é.

A doença que mudou drasticamente a vida de Amadeus

No início da entrevista acima, o showman admitiu que era um homem muito assustado e ansioso, a ponto de praticamente se identificar como um homem. hipocondríaco. A doença sempre o amedrontou, embora de fato tenha havido um episódio que muito contribuiu para o aumento de sua fobia.

“Estou convencido de que também foi uma situação desagradável que uma criança passou por uma overdose: Longa permanência no hospital devido a nefriteDisse o apresentador que então descreveu alguns detalhes sobre o assunto. Na época, ele tinha apenas sete anos, mas a provação que enfrentou não é facilmente esquecida: “Ainda tenho uma memória muito clara daquele período”.

“Lembro que, mesmo que tudo acabasse para melhor, Nos dois anos seguintes, tive que desistir de correr, me divertir e até mesmo de me exercitarE Em vez disso, nessa idade, gosta de fazer muito. ”, as palavras que o marido de Giovanna Civitello escolheu usar para exprimir todas as dificuldades por ela vividas naqueles momentos dramáticos, felizmente superados, visto que o próprio Ama finalmente confirmou que depois não voltou a sofrer por causa de tão graves problemas de saúde.