Ele está suspenso porque sem a pista verde ele sai com pressa para se vacinar

Reti Nacionalmente, porcentagem de certificados de doença no primeiro dia de aplicação pista verde Ele subiu 22,6 por cento. Conclui-se que, em uma série, uma ocorrência bem menor nas terras de Rieti, com a maioria das empresas dos setores público e privado não revelando fenômenos significativos de inação. No entanto, se os sindicatos e associações trabalhistas continuarem a receber repetidamente poucos relatórios dos empregadores, mais ideias serão fornecidas por clínicos gerais, Que deram alguns testemunhos, mas, acima de tudo, vacinaram alguns fanáticos.

Frente traseira. A obrigação de ter um passe verde empurrou em duas direções, uma das certificações médicas ou vacinação como último recurso até mesmo para as pessoas mais duras. Como no caso dito pelo prefeito da cidade Giuliano SanesiEntre os GPs de plantão na área: “Não recebi pedidos de atestados médicos, mas na noite de sexta-feira vacinei um paciente que estava há sete dias afastado do trabalho e não tinha mais acesso a outros locais – explica Sanesi – e depois dei ele um certificado temporário enquanto espera para receber o verde. Bass, para que ele possa voltar ao trabalho na segunda-feira. ”

Dois episódios são quase idênticos também Paolo Bigliucci: “Não notei um aumento nos depoimentos para a doença, mas um ligeiro aumento nas vacinações, mesmo por aqueles que no passado se opuseram a mais resistência – diz Bigliocchi – a introdução do compromisso do Corredor Verde certamente surtiu efeito, em área que já tem pedigree excelente nesse sentido., fiz uma campanha de vacinação muito agressiva e 90 por cento dos meus pacientes já foram vacinados: porém, na sexta-feira entreguei atestados de doença a duas pessoas que cederam à obrigação e escolheram hoje (ontem, editor) para vacinar. ”

Farmasi em tendência. À medida que a faixa de não vacinados está cada vez mais esgotada, a bola fica cada vez mais nas mãos das farmácias, os testes rápidos a preço controlado, já há alguns dias, continuam registrando pedidos a toda velocidade, mesmo com três reservas feitas de uma vez para o resto da semana, com listas esgotando a espera diária.

“Não recebemos pedidos de atestados, porque mesmo quem não quisesse se vacinar entenderam que podiam ir à farmácia e fazer o exame – confirma o Secretário-Geral dos Médicos Regionais, Renzo Broccoli – Só ficarão isentos os doentes a quem atestamos não poderem vacinar-se devido aos seus problemas de saúde: neste caso, basta trabalhar ou deslocar-se a outros locais para apresentar a isenção emitida pelo seu médico. ”