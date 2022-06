Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa e projetos no setor alimentício

Exigir segurança alimentar e segurança alimentar A contribuição dos agricultores locais. Para poder colher um produto seguro e nutritivo. Mesmo em um clima em mudança. A chave para esta habilidade pode estar em genes. que são tradicionalmente mantidos em seus campos. É aquele sroprio graças à interação com comunidades locais. da universidade para segurança Comida. pesquisa de fronteira e tradições. Assim, os cientistas “ouvem” os agricultores. Falando sobre “métodos participativos” Professor Matteo del Acqua. Coordenador do Plant Science Research Center, Saint Anna College of Advanced Studies. Esses métodos ‘permitem que você Acesso ao conhecimento tradicional dos agricultores locais.” Esse conhecimento “é essencial para apoiar as estratégias de adaptação”. necessidades locaise que “melhoram a segurança alimentar de forma sustentável”. Sistemas culturais africanosMatteo dell’Acqua continua: “Eles reúnem uma extraordinária diversidade cultural e cultural”. Métodos Quantitativos ‘Dados orientados’. Isso ‘poderia reforçar esta diversidadeNão só para o benefícioagricultura local. Mas igualmente para o primeiro mundo.

melhoramento genético

Com essas buscas, A ciência de fronteira encontra a tradição– explica o professor Dell’Acqua-. Descubra o grande potencial de métodos multidisciplinares. Para melhorar o desempenho da fábrica. Na família real Condições de cultivo. Essas informações podem ajudar no melhoramento genético. para mim Produção e seleção de variedades que atendem às necessidades locais. E eles podem mitigar os efeitos das mudanças climáticas.”A agricultura também é uma cultura”, observa o Prof. Mario Enrico P., Professor do Centro de Pesquisa em Ciências Vegetais. Promotores AfricaConnect. Em seu núcleo estão os “métodos modernos de pesquisa”. Com base nos dados. Como uma sequência ADN. e análise climática.

subsistência

Um grupo de geneticistas do Centro de Pesquisa da Toscana está estudando como fazer isso Acesso ao conhecimento dos agricultores da subsistência. E como incluí-lo nos padrões científicos usados ​​para apoiar melhoramento genético de culturas. Um compromisso que se cristaliza em muitos projetos no contexto África Conectada. Este é um programa especial de Escola de Estudos Avançados de Santana. Voltado para temas africanos. Que está testemunhando a cooperação com agricultores e instituições africanas. por Aplicação de métodos avançados de pesquisa a questões de desenvolvimento. Os países envolvidos na pesquisa da Sant’Anna School of Advanced Studies incluem: Etiópia, Níger, Moçambique, Quênia e Malawi. Onde a genética se junta à pesquisa genômica com climatologia. E com abordagens participativas. Isso nos permite “abrir novos caminhos para Promover a diversidade localEles, “em coordenação com os agricultores”, são “a base de todos os esforços para garantir Segurança alimentar“.de uma forma “justa e sustentável” de melhorar as colheitas. Com o empenho dos geneticistas Do Centro de Pesquisa em Ciências Vegetais. e pressa de Dia Internacional Segurança alimentar. “para obter sistemas justos e equitativos– Sublinhar pesquisadores -. A ciência é chamada a ouvir quem Dedicado a culturas tradicionais no hemisfério sul. Porque a agricultura também é uma cultura.”

pesquisa de alimentos

Portanto, a pesquisa de fronteira encontra a tradição. ouvir”cientistas agricultoresImpulsionar a inovação e o melhoramento das culturas. Há um compromisso dos geneticistas da Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa na base do Muitos projetos. colocado sob África Conectada. Superar a fome no caminho exige um redesenho radical dos deuses sistemas agrícolas no mundo todo. Para que a segurança alimentar e a segurança alimentar se tornem uma realidade para todos. ciência, de fato, Ela não pode negligenciar os sistemas agrícolas da subsistência. Fatos compartilhados por 570 milhões de pessoas em todo o mundo. Que fornece sustento para mais de dois bilhões de pessoas. Principalmente no hemisfério sul. Estes são os dados destacados Uma equipe de geneticistas Do centro de pesquisas em ciências das plantas. Na Escola Sant’Anna de Estudos Avançados de Pisa. Na designação anual do Dia Mundial da Segurança Alimentar. Nomeação estabelecida por Resolução da ONU de 2018. Além disso, a superação da fome no mundo também é o segundo objetivo.l plano de desenvolvimento sustentável Agenda 2030 das Nações Unidas. específico para Torne-o mais sustentável A evolução e a vida das pessoas neste planeta.

biodiversidade agrícola

O objetivo é acelerar o desenvolvimento de variedades de plantas existentes Adequado para pressões climáticas. Assim, podem contribuir para a intensificação sustentável da agricultura local. Essa abordagem de pesquisa tem Duplo proposito. Por um lado, o desenvolvimento do conhecimento. em relação abiodiversidade agrícola local. e mecanismos de adaptação ao clima das plantas. Ao mesmo tempo, isso contribui para uma Aumentar a inclusão das sociedades dos agricultores locais. A independência alimentar do local. Variedades de plantas cultivadas tradicionalmente agricultores de subsistência Eles têm traços sutis de adaptação. Ao que respondo tanto ao clima quanto ao usos domésticos. Existe uma ligação estreita nestes sistemas agrícolas. Entre a cultura e a agricultura. Assim, a biodiversidade agrícola local não apenas conta a história de gênios e Diversidade de plantas. Mas também para práticas agrícolas tradicionais e usos alimentares.

