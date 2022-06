Os mosquitos são a parte menos divertida do verão, na verdade eles aproveitam o verão para voltar para criar algumas dores de cabeça. Os mosquitos sugam o sangue através de partes estranhas da boca encontradas apenas no tipo feminino.

Na verdade, apenas os mosquitos fêmeas picam e sugam sangue. De fato, o sangue contém os nutrientes necessários para o crescimento adequado dos ovos. Os mosquitos machos se alimentam apenas de matéria vegetal, não possuem o aparelho bucal típico das fêmeas e desempenham um papel semelhante ao de muitos outros insetos, como abelhas, polinizadores.

São as substâncias na mangueira que desencadeiam uma reação alérgica em nosso corpo que nos faz sentir essa coceira irritante e cria esse inchaço na área onde ocorreu a picada. lá

A saliva em si também é a causa das principais doenças que os mosquitos infectam humanos, como malária, dengue, chikungunya e muitas outras. As bactérias que são castigadas por essas doenças podem permanecer no estômago do mosquito por muito tempo e depois serem inoculadas na pessoa infectada na próxima picada.

Ninguém sabe, mas comer esses alimentos vai prevenir os mosquitos

Para combater os mosquitos, existem muitos produtos como repelentes de insetos, mas também existem alimentos que podem nos ajudar a manter esses insetos afastados. Manjericão, Lavanda, hortelãEstas ervas aromáticas são ótimas para manter os mosquitos afastados.

Se ingerido, faz com que nossos corpos emitam um cheiro desagradável de mosquitos através da pele. Além disso, a toranja é um dos melhores alimentos repelentes de mosquitos. Consumida naturalmente ou em forma de suco, a toranja contém uma substância natural com forte poder inseticida, o noukatone.

Finalmente, se você gosta de pimenta preta, adicione-a aos seus pratos, obviamente sem exagerar, especialmente se você tiver um estômago sensível. Este alimento contém uma substância chamada acilpipedrina que é expelida com o suor e nos defende de picadas irritantes.

esses pequeninos animais pequenosPara encontrar suas vítimas, eles rastreiam o cheiro de ácido lático, ácido úrico e amônia, que são excretados com o suor, tanto durante o esforço físico quanto quando a temperatura do corpo aumenta. Portanto, uma dieta correta pode nos ajudar a resolver o problema do mosquito.