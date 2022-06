Para descarbonizar a aliança entre negócios e ciência – Corriere.it .

A partir de

Andrea Illy, co-presidente da Regenerative Society Foundation, criada para apoiar as empresas em termos de integração e serviços ecossistêmicos: o setor privado é o verdadeiro motor da mudança e o único setor privado com massa crítica para acelerar e implementar a transformação ambiental

Uma aliança de negócios e ciência para transformar o modelo econômico em chave para a descarbonização. O objetivo muito ambicioso é ser introduzido pela Regenerative Society liderada por Andrea Illy e pelo economista americano Jeffrey Sachs, fundada com um grupo de empresários italianos, incluindo David Bolati, Maria Paola Casey e Francesco Muti. Eli explica que o setor privado é o verdadeiro motor da mudança e o único com massa crítica para acelerar e implementar a transformação ambiental. É a fundação criada especificamente para apoiar as empresas na implementação de projetos inovadores e ter o maior impacto possível em termos de mainstreaming, serviços ecossistémicos e bem-estar.

Entre os serviços prestados às empresas há também um indicador inovador que são usados ​​para medir o progresso ao longo do tempo e, assim, monitorar os resultados da mudança. Há muitos projetos em andamento que constituem melhores práticas: eles precisam ser relatados Reflorestamento com pés de café em 470 hectares de terras degradadas na Etiópia Aplicando os princípios da agricultura holística, Kilometro Verde di Parma ou cultivo de florestas sempre verdes onde há terras livres e um sistema de troca virtuoso em que uma árvore é plantada na Guatemala cada vez que um cartão de crédito é emitido. Cinquenta anos atrás, os empresários do Clube de Roma chocaram o mundo inteiro com suas teses revolucionárias sobre os limites do desenvolvimento, argumentam Eli e Zacks. READ Esta é a melhor fruta para reduzir as doenças hemorróidas irritantes

Lançar nossa fundação de acordo com essa intuição É muito positivo que ele tenha encontrado total interesse entre os empresários italianos. Afinal, a renovação vale a pena, e o modelo regenerativo é um fator de criação de valor econômico para as empresas que o adotam, afirma Eli. Eles reduzem o risco operacional, ganham vantagem de reputação, reduzem custos, aumentam a participação de mercado e reduzem o custo do dinheiro.