Covid, a incidência de casos graves em crianças sem vacina dobrou

Casos graves de COVID-19 estão aumentando em crianças não vacinadas. Na faixa De 5 a 11 anos a eficácia de uma vacina anti-Covid-19 Foi inferior aos estudos de licenciamento, com 29% protegendo contra infecção e 41% contra doenças graves, e para os não vacinados, a incidência de formas graves da doença foi o dobro daqueles que receberam as duas doses. Estes são os resultados de um Um estudo do Instituto Superior de Saúde e do Ministério da Saúde publicado pela The Lancet.. Os pesquisadores estudaram dados de mais de 1 milhão de crianças vacinadas com duas doses, 134.000 em dose única e 1,8 milhão não vacinadas.

A eficácia foi estimada comparando os dados do Sistema Integrado de Vigilância da Covid-19 com os do Cadastro Nacional de Imunizações, considerando todas as crianças de 5 a 11 anos sem diagnóstico prévio que foram acompanhadas entre 17 de janeiro e 17 de janeiro. 13 de abril de 2022, período caracterizado pelo domínio da variante Omicron.

No período mencionado, foram notificados ao sistema de monitoramento aproximadamente 767.000 casos na faixa de 5 a 11 anos. A taxa foi mais alta no grupo não vacinado (426,9 por 100.000 pessoas-dia) e mais baixa no grupo vacinado com duas doses (234,5 por 100.000 pessoas-dia). Também no período mencionado, houve 644 casos graves de Covid-19, todos internados. Desses, houve 15 internações em terapia intensiva e dois óbitos, apenas entre os não vacinados. A incidência de doença grave dobrou nos não vacinados (0,6 por 100.000 pessoas-dia versus 0,3). “A análise indica – como os autores enfatizaram no artigo – um período específico em que a variante Omicron foi dominante. Mesmo a proteção moderada contribuiu significativamente para reduzir os efeitos da infecção, especialmente as mais graves, como demonstrado pela diferença entre infecção e casos graves nos dois grupos.”