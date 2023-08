Da ciência de Cortelli Narante aos espetáculos para famílias

A programação do Iris Estate 2023 entrelaça romances mágicos, documentários, encontros acadêmicos e apresentações teatrais

Para todas as idades.

Para o espetáculo “Cortelly Narante”, organizado pela associação “Fiver Iris”, será realizado um encontro com saberes na sexta-feira, dia 25 de agosto, pelas 21h00, no Teatro Jabal Hamed. Uma viagem cativante pela vida e legado de Albert Einstein através da exibição do documentário “Einstein Itália”. A professora de Física Experimental Luisa Cifarelli e a professora de História da Ciência Sandra Lingeri trocarão opiniões sobre ciência, inovação e a ligação de Einstein com a Itália. O documentário, com reconstruções de figurinos, entrevistas com especialistas, animações e leituras dos documentos originais, conta a relação de Einstein com o nosso país.

Erice Estate 2023 montou uma programação de eventos e shows pensados ​​para entreter e envolver até os mais jovens. Da arte à contação de histórias, da música à magia, todas as iniciativas são pensadas para captar a imaginação das crianças.

Quinta-feira, 24 de agosto, na praça Palazzo Sales, às 17h30, acontecerá O Príncipe, a Andorinha e o Gigante, espetáculo da Companhia de Teatro Atlante baseado em dois contos de fadas de Oscar Wilde: O Príncipe Feliz e O Gigante Egoísta. Os artistas Emilio Agovalasset e Preziosa Salatino conduzirão o público a um mundo de amizade e solidariedade, ao contarem a história de um príncipe árabe, uma andorinha generosa e um gigante de personalidade raivosa. Sexta-feira, 25 de agosto, às 17h30, no Palazzo Sales, a Compagnia Isola di Confine apresenta “A Família Completa de Pinóquio”, uma interpretação excepcional de “As Aventuras de Pinóquio” de Carlo Collodi, enriquecida com “rima”. Pinóquio” de Gianni Rodari. Os atores Valerio Apis, Giulia Castellani, Carlo Apis e Claudio Apis dão vida a uma experiência composta por atores, bonecos e música ao vivo. Um casamento entre o enredo da literatura clássica e a abordagem criativa desta companhia artística.

Estes eventos fazem parte do Erice Estate Review 2023, organizado pelo município de Erice em colaboração com a Fundação Erice Arte, a Fundação Ettore Majorana e a Funierice e com o contributo de diversas associações e artistas.