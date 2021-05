A academia em Cuneo foi programada para fechar por 12 dias

Doze dias de cessação da atividade. A decisão é do comissário da Polícia de Cuneo, Nicola Baresi, que aplicou o artigo 100 dos Tulps (o texto das leis de segurança pública) ao ginásio “Body Shape”, clube no porão das arcadas da Via San Giovanni Bosco. O fechamento começou ontem (28 de maio) e segue até o dia 8 de junho, com reabertura no dia seguinte. A ordem do comissário refere-se à punição trazida pela polícia da Unidade de Inspeção do Trabalho no dia 26 de janeiro, quando o ginásio foi oficialmente fechado ao público por causa da regulamentação anti-Covid, mas houve quem treinou nas costas. Assim, após a verificação, os gestores do ginásio foram multados (€ 400.280 se o pagamento fosse efectuado em 5 dias) e a decisão de encerramento temporário. “Honramos imediatamente a multa – uma explicação do Body Shape – mas como a lei de suspensão das academias ainda está em vigor e, portanto, a decisão do chefe de polícia não é aplicável, a suspensão está em vigor, onde podemos ser abertos.” Ou seja, ontem, quatro dias após 24 de maio, data do sinal verde do governo para as atividades na academia. “Reabriu na segunda-feira e fechou na sexta-feira, é muito doloroso – acrescentam -. Não que este seja um período ideal para os fãs, a estação quente está matando muitos clientes, mas viemos de 7 meses de bloqueio devido à pandemia, a ano foi desastroso, esperávamos mais compreensão ”. “Doze dias não é o fim do mundo – concluíram eles – foi assim, não adianta se rebelar. Respeitaremos a ordem, o perigo é perder a licença”.