PARIS – “Jürgen You Are a Hero”, “We Are All Jürgen Konings”, foram os escritos exibidos ontem em Nenhum evento vax em Bruxelas. Conings de 10 dias, 46, atirador e treinador da Força Aérea Belga após missões na Bósnia, Kosovo, Líbano, Afeganistão e Iraque, Ele é um fugitivo e procurado por centenas de agentes e soldados. Ele está armado e perigoso e deixou mensagens ameaçando ataques a mesquitas, mas acima de tudo Promete combater a “ditadura da saúde”E o governo que o impõe e os estudiosos que o justificam com a sua opinião. Cotações de Conings Entre seus alvos está um virologista belga que é mais voltado para a mídia, Mark Van Ranst, que deixou sua casa por vários dias e vive com sua família em um lugar escondido, sob proteção policial. Além da compreensível solidariedade com Van Ranst, sentimos isso na Bélgica, e especialmente na parte flamenga, Suporte incrível para Conings, agora um fetiche de conspiração de extrema direita, que vê a pandemia como o sistema definitivo que os poderosos encontraram para dominar o mundo.

Jürgen Konings, 46 anos fevereiro passado Os serviços de inteligência belgas o colocaram na lista de ameaças à segurança do EstadoNo entanto, Conings manteve o acesso às armas da base enquanto roubava rifles e lançadores de foguetes. Os últimos atos do exército foram roubar armas, colocar medalhas ganhas por missões estrangeiras no túmulo dos pais e escrever para sua namorada A. Uma mensagem de despedida na qual ele diz: "Junte-se à resistência. Estou pronto para morrer, não tenho medo.", faça uma inspeção de duas horas na casa de Van Ranst, o homem que representa tudo o que Konings odeia: O poder da ciência e, portanto, a obrigação de usar máscaras e recomendar a vacinação, mas também anti-racismo graças a cargos públicos de longa data.





No dia seguinte ao desaparecimento, os policiais encontraram o caminhão de Konings em um parque natural perto da fronteira holandesa. dentro de, Quatro lançadores de mísseis antitanque, munições e um pacote que pode levar à sua detonação. Acredita-se que Konings tenha continuado sua fuga com outras armas e agora também é procurado pela Interpol. As últimas pesquisas mostram que Jürgen Konings meses atrás Neonazistas treinados que se autodenominam “Legião Flamenga” Em reconhecimento à formação que lutou ao lado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Conings tem o apoio de extremistas em seus canais do Telegram, mas o que é ainda mais impressionante é o apoio que ele tem à luz do sol nos protestos discretos.