Olhos trêmulos, cuidado com esses sintomas

Você pode notar que tem espasmos nos olhos ou nas pálpebras e se perguntar por que eles estão fazendo isso. Quando você se preocupa?

Este é um movimento involuntário que pode ser completamente inofensivo, mas ao mesmo tempo é um sintoma de uma condição mais séria.

Porque você deve prestar atenção ao olho trêmulo

Você pode notar que a pálpebra de um olho de repente começa a vibrar. Além de a cintilação se tornar um pouco contínua, você pode perceber que esse problema é causado por um arquivo O que te deixou muito nervoso.

Dependendo da situação, quando esses espasmos ocorrem, Este pode ser o primeiro sintoma Outro tipo de situação.

Se o problema ocorreu por mais de vários dias, ou este é apenas um dos vários sintomas, É recomendável falar com um médico.

Causas mais comuns e menos graves

olho trêmulo Nem sempre é um sintoma de uma doença grave; na verdade, pode estar relacionado à sua condição:

emoções

nível de conforto,

all’ambiente.

a tremendo nos olhos que não têm resultados significativos e que desaparecem após um curto período, Eles são chamados de miochemia. Eles podem ocorrer nas pálpebras superiores e inferiores e durar algumas horas. Podemos ter essas cólicas por vários dias seguidos.

Os motivos que levam à ocorrência dessa condição podem ser:

estresse ou ansiedade,

sono insuficiente,

muita cafeína ou álcool,

cansaço visual,

olhos secos,

exposição a muita luz,

muito exercício,

Guia.

Freqüentemente, uma vez que esses gatilhos estão sob controle, os espasmos são reduzidos ou eliminados completamente. O tremor nos olhos geralmente não dura mais do que alguns dias Se aparecer com outros sintomas, ou você não pode fechá-lo completamente, é melhor entrar em contato com seu médico.

Seu médico pode pedir que você faça exames ou testes específicos, alguns dos quais podem incluir Tomografia computadorizada ou ressonância magnética.