A quarta edição da Semana da Ciência está em andamento

Tudo está pronto no campus da Sylos Fiore High School em Terlizzi para sua data regular de janeiro com a Science Week, agora em sua quarta edição.

O ciclo de conferências, que terá início a 10 de janeiro, visa continuar a promover a publicação científica em contexto escolar, debatendo temas de especial e objetiva importância que afetam o homem na sua dimensão individual e social, sem descurar os contributos dos vários. Diferentes disciplinas e conhecimentos para entender os objetivos atuais do avanço da pesquisa científica e tecnológica e suas aplicações nos mais diversos campos.

A comparação com especialistas do mundo acadêmico, das instituições, da pesquisa e da medicina visa aumentar o interesse e a paixão dos jovens pelas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática e, de maneira mais geral, pela cultura científica, e destacar o conhecimento dos alunos e estudantes de uma forma que vai além do ambiente escolar com uma clara orientação para o estudo pessoal e perspectivas profissionais no campo científico, com atenção especial para superar a diferença de gênero.

Tendo lidado com instabilidade hidrogeológica, mudanças climáticas e energia renovável, nutrigenômica em edições anteriores da Science Week; E, novamente, escolhas éticas em pesquisa científica, carros autônomos, investigações científicas e gráficos epidemiológicos; mas também saúde e pesquisa, para coronavírus, e diagnósticos radiológicos; Então, novamente, de robótica e automação, qualidade do ar e micropartículas, sistemas vivos e a experiência da profissão médica em teatros de guerra, os alunos agora se preparam para discutir cosmologia começando com a visão de Dante, realidade aumentada e engenharia, células-tronco, solidariedade e responsabilidade social, investigação biomédica e oncologia, Serviço Nacional de Saúde.

Será mais uma vez uma importante oportunidade de confrontar gerações com diferentes profissionais, detentores de significativa experiência pessoal em diversas áreas capaz de despertar curiosidade e interesse em jovens que lutam para construir o seu futuro.

Todas as reuniões acontecerão no auditório da escola.

Feliz Semana da Ciência!