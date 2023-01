Qual é a melhor hora para dormir? Este é o estudo que explica como reduzir os riscos para o coração

Beijos de boa noite? Deve ser substituído até às 23:00, o mais tardar. Não há exceções. Esta é a única maneira de os homens reduzirem o risco de pressão alta e manterem um coração saudável. Por outro lado, é permitido às mulheres uma hora extra de vigília: a hora ideal para dormir é meia-noite.

A teoria, relatada pelo site DailyMail, foi desenvolvida por pesquisa realizada pela Universidade do Sul da China, em Hengyang. Os pesquisadores monitoraram 14.536 adultos de todas as idades para entender como e quanto seus hábitos de sono afetavam a saúde do coração.

Assim, os cientistas descobriram que aqueles que aderiram a essas regras predeterminadas e sempre nos mesmos horários na maioria das noites da semana tinham um risco menor de doenças cardíacas; Ir para a cama cedo ou tarde aumenta a chance de desenvolver pressão alta.

Hipertensão

Cerca de um em cada cinco adultos no Reino Unido tem pressão alta, tanto que é uma das principais causas de ataques cardíacos e derrames. A pressão sanguínea, que inclui a força com que o sangue empurra as laterais das artérias conforme é bombeado pelo corpo, é medida em milímetros de mercúrio – ou mmHg; Um valor alto é considerado superior a 140/90 mmHg. Fumar, obesidade e um estilo de vida sedentário podem aumentar o risco, mas estudos mostraram que horas de sono irregulares também podem ser um fator agravante. Além disso, estudos anteriores mostraram que dormir em média de sete a nove horas por noite protege contra a pressão alta.