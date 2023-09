“Cavalheiros”. A Revolução Feminina em Madrid, de Fedi Galizia a Artemisia Gentileschi – Mundo

Elizabeth Sirani, Portia corta a coxa1664, óleo sobre tela, 138 x 101 cm, Coleções de Arte e História da Fundação Casa di Resbarmio de Bolonha

Durante séculos, a sua reputação revolucionária foi eclipsada por um contexto que só queria os homens no centro de todas as áreas, desde os têxteis às ciências.No entanto, artistas como Artemisia Gentilsky, Angelica Kauffman, Clara Peters, Rosa Bonheur, Mary Cassatt e Berthe Morisot quebraram os moldes com incursões inquestionáveis ​​na excelência.E em Madrid, de 31 de outubro a 4 de fevereiro, o Museu Nacional Thyssen-Bornemisza os homenageia. professoresExposição com curadoria de Rocío de la Villa, lida a partir de uma perspectiva feminista, apresenta mais de uma centena de peças entre pinturas, esculturas, tecidos e papéis.



Artemisia Gentileschi, Judith and Her Maid, 1618-19, óleo sobre tela, 93,5 x 114 cm, Florença, Palazzo Pitti

Este itinerário oferece uma viagem pelas obras-primas criadas entre finais do século XVI e as primeiras décadas do século XX. A exposição concentra-se em grupos de artistas, mecenas e galeristas que compartilharam valores e condições sociais e culturais, apesar do patriarcado. O itinerário destaca como estes heróis enfrentaram as questões prementes do seu tempo, introduzindo novos ícones e perspectivas alternativas. professores É uma galeria de mulheres que representam as mulheres e os seus interesses, personalidades cultas e curiosas, viajantes e cosmopolitas que em alguns casos receberam o apoio de professores, camaradas, maridos e irmãos.

O debate literário e académico que ocorreu na Europa, desde finais do século XIV até à Revolução Francesa, em defesa da capacidade intelectual e do direito das mulheres ao acesso ao conhecimento e à política, é renovado ao longo do caminho através da produção de algumas obras. Pincéis do norte da Itália, entre o século XVI e parte do século XVII. As cenas incluem personagens bíblicos e heroínas de tempos antigos, como Judite com a cabeça de Holofernes (1600) por Lavínia Fontana O Susanna e os velhos (1623) por Artemisia Gentileschi ou novamente Portia corta a coxa (1664), de Elisabetta Sirani.



Fede Galizia, Fruteira de Vidro com Pêssego, Marmelo e Jasmim, óleo sobre painel, Galeria de Arte Alla Bonzon – Museu Cívico, Cremona | Foto: © Arquivo Fotográfico Ala Ponzone – Museu Cívico, Cremona

Se as obras de Maria Sibylla Merian, Fede Galizia, Giovanna Garzoni ou Clara Peters mostram toda a capacidade de observação e conhecimento científico feminino, o interesse das mulheres artistas pelo exótico, que explodiu em meados do século XIX, é evidente nas obras de Rosa Bonheur, Henriette Braun, Mary Cassatt. Exemplos de mulheres trabalhadoras, por vezes em vários ofícios e profissões, abrangem o período entre 1860 e as primeiras décadas do século XX. E aqui está ele em uma das seções da exposição lavanderias (1882) de Marie-Louise Petit, Árvore de cereja (1891) por Berthe Morisot, Donas de casa (1905) por Luisa Vidal O loja de sapatos (c. 1911) por Elizabeth Sparhook Jones.

O tema da maternidade, um dos temas mais representativos da história da arte, só surgiu no final do século XIX, quando os artistas começaram a captar os sentimentos das mulheres sobre a sua condição. Muitas representações de amigos imortalizados em situações de cumplicidade, estudo ou lazer partilhado datam do início do século XX. São espaços e momentos compartilhados que oferecem múltiplas feições a uma iconografia inédita: a amizade entre mulheres. Deste ponto de vista, o itinerário oferece uma grande presença como Irmãs (1869) por Berthe Morisot, Três mulheres com guarda-chuvas (As três bênçãos) (c. 1880) por Mary Brackmond, S pacote (1925) de Lola Anglada.



Clara Peeters, Natureza Morta com Flores, Taça Banhada a Prata, Amêndoas, Nozes, Doces, Pãezinhos, Jarra de Vinho e Estanho, 1611, Óleo sobre Painel, 73 x 52 cm, Madrid, Museu Nacional do Prado | Foto: © Arquivo de fotos. Museu Nacional do Prado, Madri

Entre 1900 e 1937, muitas mulheres artistas continuaram a dedicar-se à iconografia que enfatizava a cumplicidade das mulheres e a sua contribuição distintiva para as linguagens da nova vanguarda. Muitos deles estiveram ativamente envolvidos em movimentos de vanguarda e exemplificaram força, comprometimento, dinamismo, criatividade e independência. Camille Claudel, Jacqueline Marval, Hélène Funke, Natalia Goncharova, Frida Kahlo, Angeles Santos, exemplos de grandes professores, dedicados à última secção da exposição que, após a mostra em Madrid, chegará, em versão abreviada, ao Arb -Museu Bahnhof Rolandseck em Remagen (Alemanha).