Qual água as mulheres na casa dos cinquenta devem escolher para combater os distúrbios da menopausa

A menopausa é um processo natural que ocorre com mais frequência em mulheres com idades entre 48 e 52 anos no final do ciclo menstrual e da vida reprodutiva feminina. Você está na menopausa um ano após sua última menstruação.

sintomas

Algumas mulheres passam pela menopausa sem quaisquer sintomas, enquanto outras experimentam ondas de calor e suores repentinos. InsôniaDepressão, dificuldade de concentração, mudanças repentinas de humor, lapsos de memória.

A deficiência de estrogênio na menopausa é um importante fator de riscoOsteoporose, uma condição que leva à baixa massa óssea e ao risco de fraturas.

50% das mulheres na pós-menopausa apresentam sintomas de atrofia cutânea, atrofia do sistema urinário e genitais.

Que água as mulheres na casa dos cinquenta devem escolher para combater os distúrbios da menopausa?

Em primeiro lugar, é preciso saber que beber um litro e meio de água mineral de alta qualidade aumenta a qualidade de vida e também a qualidade de vida das mulheres na pós-menopausa.

Além disso, beber pelo menos oito copos de água por dia pode reduzir a frequência das ondas de calor. Como as ondas de calor costumam ocorrer à noite, é uma boa ideia manter uma garrafa de água parada sobre a mesa de cabeceira.

Por fim, a água mantém os tecidos da pele bem hidratados, retardando o envelhecimento da pele.

Na verdade, não há água ideal, mas é bom comprar água mineral moderada, bicarbonato de cálcio, cujo conteúdo de cálcio deve ser de 200-300 mg por litro de água.

De acordo com algumas indicações, não é recomendável comprar água com baixo teor de minerais ou com poucos minerais. O mesmo vale para os ricos em minerais como o sódio e o sulfato, pois favorecem uma perda significativa de cálcio na urina.

o que deveria ser feito?

Verifique o rótulo da água antes de comprá-lo. Em seguida, verifique o que há dentro:

– a concentração de sódio não excede 50 mg por litro;

– A concentração de sulfato não ultrapassa 250 mg por litro.