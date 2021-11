A geometria da visão nas obras de Escher e na música de Bach

Quarta-feira, 24 de novembro, às 17h00 Encontro com a Ciência Quarta-feira dos Amigos do Aquário, no Aquarium Hall de Génova, com a conferência “A Geometria Sábia nas Obras de Escher e na Música de Bach”.

Conheça Maurizia Migliorini (Departamento de Estudos Italianos e Romanos, Arqueologia, Artes e Entretenimento, Deras, Universidade de Gênova), Massimo Arduino (Associazione Teatro Carlo Felice de Gênova), Ettore Carletti (Departamento de Matemática, DIMA, Universidade de Gênova) Explore Like arte, música e engenharia, influenciamos a obra do grande artista mauriciano holandês Cornelius Escher (1898-1972).

Maurício Cornelius Escher foi um gravador que morreu em 1972, enquanto Johann Sebastian Bach, organista e compositor, viveu na primeira metade do século XVIII. Então Escher poderia ter sido influenciado por Bach, mas não o contrário. O mecanismo lógico-matemático que é a base da música do Maestro Eisenach, e que levou Escher a imaginar sua escada descendo do teto até repousar desajeitadamente sempre no mesmo teto, ainda é um assunto de estudo hoje.

A mecânica escrita de Bach, embora às vezes ambígua e complexa, sempre visava o resultado estético, talvez tão perturbador quanto as visões errôneas de Escher. O mistério só é revelado ouvindo. Não é por acaso que Bach, após sua morte, caiu no esquecimento por quase um século: ele estava certamente muito à frente de seus contemporâneos e talvez até de nós.

A conferência também quer destacar a profunda intuição geométrica de Escher no campo da geometria não euclidiana, em particular da geometria hiperbólica. Escher explica em uma série de desenhos como o mundo hiperbólico, que ele certamente não estudou em seu curso de matemática, estava presente “naturalmente” em sua mente. Assim, a visão de Escher da geometria não pára na geometria euclidiana, mas “redescobre” a geometria não euclidiana, não do ponto de vista dos axiomas (como fizeram os matemáticos), mas do ponto de vista da investigação técnica.

Maurizia Migliorini desde 2001 Professora Associada de “Museologia, Crítica de Arte e Restauração” e titular da “História da Crítica da Arte” pelo Curso de Certificação em Preservação do Património Cultural da Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Génova.

Massimo Arduino, musicólogo e presidente da Associação de Teatro Carlo Felice, dividiu sua vida entre duas paixões: tecnologia da informação e música. Para a sua actividade de comunicador musical, realizou, entre outras coisas, um ciclo bienal de encontros – a história da ópera e séries de conferências musicais no cinema e da Broadway a Hollywood – no Doge’s Palace.

É um dos palestrantes em espetáculos de ópera em temporada no Teatro Carlo Felice, onde também escreveu programas teatrais. Ele é cofundador da WEB TV para o Teatro Carlo Felice em 2010.

Ettore Carletti, pesquisador com ênfase em geometria no Departamento de Matemática da Universidade de Gênova, tem se envolvido com a teoria dos números e geometria. Em particular, ele estudou a teoria dos números e suas aplicações na geometria espectral. “

A entrada é gratuita até que todas as vagas disponíveis sejam esgotadas.

Atendendo às orientações das últimas decisões anti-coronavírus, só será possível participar em conferências se tiverem o green card.

Para informações: tel. 010 / 2345.279-323, [email protected]