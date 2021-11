Uma fascinante mistura de arte e ciência revela a “terra do futuro”: viveremos em um mundo estranho?

A face do nosso planeta está mudando implacavelmente devido às constantes mudanças climáticas. Além da evolução dos animais do futuro, a forma do planeta também passará por mudanças drásticas. Ele tentou uma mistura de ciência e arte, em uma mistura de hipóteses, dados científicos e ilustrações Antecipe o mundo do futuro.

Para fazer essas previsões, os pesquisadores analisaram três tipos de tendências, em relação Condições climáticas avançadas. Estes se estabelecem em três tipos de emissões: baixa, média e alta, e projetam tais mudanças até 2500.

A equipe de pesquisa avaliouO efeito das condições climáticas na população mundial, que, com o aumento gradativo das temperaturas, estará sujeita aos fenômenos de estresse calórico, redução da produtividade e alterações bióticas na exploração do solo e da vegetação, que passarão a ter um caráter cada vez mais tropical.

de acordo com Simulação de CientistasPara o cenário de baixas emissões, o resultado seria “ideal” e em linha com o Acordo de Paris de 2015, ou seja, abaixo de 2 ° C.

Para o cenário de alta emissão, o As temperaturas continuarão subindo 2,2 ° C em 2100 e 4,6 ° C em 2500. Neste caso, os pesquisadores sugerem “Uma grande mudança nos biomas do mundo‘, com a perda da floresta amazônica, mudanças nos tipos de culturas, áreas habitáveis ​​e temperaturas tropicais inviáveis.

Para dar vida aos cenários anunciados pelos dados dos cientistas, pensamos no artista e editor da Universidade de Leeds, na Inglaterra, James McKay, que criou Uma série de pinturas que retratam algumas paisagens modernas e seu destino no ano 2500.

Indo além da pura ficção científica e especulação surpreendente, o O trabalho do artista tende a ter uma conotação mais “realista”., ainda que algumas tecnologias, hoje em sua infância e que poderão encontrar um desenvolvimento efetivo no futuro, estejam bem representadas nas ilustrações. “Queríamos mostrar às pessoas coisas que elas pudessem aprender: drones, robôs e sistemas híbridosChristopher Lyons, da Universidade McGill em Montreal, sugere.

O objetivo do gráfico é Traduzir dados de pesquisas científicas de uma forma mais compreensível e direção, tanto quanto possível, para evocar o senso de urgência, necessário para enfrentar as mudanças que aguardam as gerações futuras. Sem esquecer a habilidade que distingue uma pessoa mesmo nas situações mais difíceis:Capacidade incrível de se adaptar a condições adversas.

A seguir sugerimos algumas imagens, produzidas pelo artista plástico James McKay, que representam o antes e o depois de ambientes que hoje são familiares e que no futuro poderão aparecer como reais. Resenhas de Alien Worlds.

Duas fotos mostram um campo agrícola no meio-oeste dos Estados Unidos (à direita), que no século 25 poderia se transformar em um campo Uma região agrícola subtropical com uma aparência “estranha”(à esquerda), equipado com sistemas de irrigação de alta tecnologia para neutralizar o calor intenso.

O radical aparece no segundo par Mudando uma área rural e agrícola na Índia(À direita), visto que roupas e capacetes de refrigeração serão necessários para realizar operações ao ar livre para suportar o calor gerado pelo aumento de 4,6 ° C (esquerda).

A propósito, você já se perguntou como seria a Terra hoje sem os humanos?