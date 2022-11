O treino começa na mesa, 10 alimentos que você não pode perder em uma dieta fitness

Uma dieta saudável. Hipócrates tinha um conceito claro: “Deixe o alimento ser seu remédio e o remédio ser seu alimento”. Nunca aconteceu como nos últimos anos que a alimentação saudável por meio de uma alimentação saudável se tornou tão popular e importante, e não é de surpreender que haja até um dia dedicado, o Dia da Alimentação Saudável em 2 de novembro, onde especialistas e profissionais do setor venha para o campo apoiar os torcedores Com dicas objetivas e eficazes para desenhar as melhores dicas dieta fitness Para tirar o máximo proveito dos seus treinos através da alimentação.

A importância da nutrição para os atletas é ilustrada pelas mídias sociais: de fato, a hashtag #fitnessdiet tem quase 160.000 conteúdos no Instagram. Informações mais interessantes vêm de alguns dos jornais mundiais mais importantes deste setor. Entre estes aparecem estudos aprofundados de comer bem O American Gate concentra sua atenção especificamente em alguns dos alimentos que são essenciais para uma dieta ideal de condicionamento físico. Dos flocos de aveia, um prato rico em hidratos de carbono e perfeito para repor as energias no final do treino mais cansativo, passamos às bagas, boas para combater qualquer inflamação como fonte de antioxidantes, às amêndoas, fonte de gorduras boas e magnésio e iogurte grego, que contém proteínas benéficas para o crescimento muscular.

Continuamos no tema dos pratos saudáveis ​​com outras ideias, desta vez apresentadas pelo Dr. Marco Liotti, nutricionista da Green Active, uma rede de fitness com mais de 15.000 especialistas em toda a Itália especializada em cuidados com o corpo e a sustentabilidade de seus clientes. “Na dieta de um atleta existem alimentos essenciais. Carboidratos em primeiro lugar, depois grãos integrais, massas, arroz, cevada, trigo sarraceno e centeio. Proteínas animais como carne, peixe e principalmente salmão e clara de ovo não podem faltar. E mais uma vez, as proteínas vegetais podem ser consideradas igualmente nobres com o prato. O clássico para arroz e feijão ou macarrão e grão de bico. Por fim, as gorduras boas também são importantes, provenientes do azeite extra virgem e frutas secas, além de vitaminas e minerais. a este respeito, recomendo pelo menos 5 porções de frutas e vegetais para garantir que você coma 25-30 gramas de fibra, tendo assim uma função intestinal regular.”

Os especialistas da British Heart Foundation também estão no mesmo comprimento de onda: de carboidratos muito amados, como pão integral e macarrão, estamos passando para proteínas, com carne magra e peixe por cima, e laticínios. Tudo termina com óleo de abacate e óleo de girassol, e com as personagens mais clássicas, nomeadamente frutas e legumes. Voltando a Bel Paese, aqui está outra notável contribuição da Dra. Valentina Shero, bióloga especializada em ciências nutricionais: “Nos últimos anos, estamos testemunhando Aumento significativo no interesse pelo estudo da nutrição aplicada à aptidão física Não só pelo número crescente de pessoas que se exercitam regularmente, mas também porque finalmente Percebeu-se como a nutrição adequada pode afetar o desempenho atlético E o objetivo que todo entusiasta pretende alcançar. Por esta razão, a nutrição em si é de fundamental importância. Já podemos dizer que O treinamento começa bem na mesa. Se o atleta se alimenta corretamente, desta forma contribui para a melhora e sustentação de seu desempenho psicofísico. Não existem alimentos milagrosos porque todos os alimentos devem ser trazidos alternadamente para obter todos os nutrientes necessários ao bem-estar do organismo.”

aqui então 10 alimentos que você não pode perder na dieta fitness perfeita Recomendado para entusiastas que desejam aproveitar ao máximo seus treinos através da alimentação:

1) arroz: Definido como “gasolina do atleta” porque além de fornecer energia, ajuda a desintoxicar o corpo de resíduos e possui propriedades anti-inflamatórias que o tornam ideal para fortalecer o sistema imunológico.

2) frango: Sendo carne branca, contém várias proteínas, baixo teor de gordura e boa qualidade, alta digestibilidade e, finalmente, também contém uma grande proporção de vitaminas e minerais.

3) abobrinhaCozido de diferentes formas, é um vegetal rico em água e fibras e, por ser rico em potássio e magnésio, é ideal para atletas que desejam perder peso.

4 ovos: A dieta fitness ideal para ser recomendada aos entusiastas não pode faltar porque, graças à presença de aminoácidos, eles garantem a ingestão de proteína necessária para contrariar os ritmos diários.

5) Amêndoa: Rico em ácidos gordos insaturados e antioxidantes como a vitamina E, à qual se deve juntar minerais, ajudando a melhorar o rendimento diário dos entusiastas.

6) Azeite extra virgem: Além de regular o açúcar no sangue, torna a distribuição de energia mais uniforme durante o desempenho atlético e também ajuda a reduzir as cãibras musculares.

7) aveiaFonte de minerais essenciais para os atletas, que afetam positivamente os músculos e seu trabalho, além de ser um transportador de vitaminas que lhes fornecem energia.

8) Banana: Além de completa e saudável, é uma fruta rica em potássio que combate a hipertensão, fadiga e cãibras musculares.

9) Queijo parmesão: Comparado com outros tipos de queijo, contém menos gordura e, ao mesmo tempo, é mais fácil de absorver.

10) Iogurte: É uma verdadeira fonte de recarga após o exercício, pois repõe os minerais perdidos devido à atividade física.