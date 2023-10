Uma nova tecnologia de tratamento do câncer pode revolucionar o mundo da medicina

A ciência está fazendo progressos contínuos na luta contra o câncer. Na verdade, existe uma nova tecnologia que pode ser revolucionária.

Tumor, também chamado Câncer é proliferação celular Que se infiltram em órgãos, sistemas e tecidos, alterando sua estrutura e função. Os tumores são divididos em tumores sólidos, caracterizados, portanto, pela presença de uma massa de tecido celular, e tumores sanguíneos, como linfomas, mieloma e leucemia. Os tumores sólidos podem então se espalhar, levando a metástases.

o Câncer de fígado, Em particular, ocorre devido à proliferação descontrolada de células dentro do órgão. Normalmente, para tratar esse tipo de câncer, caso não seja operável, são utilizadas diferentes técnicas como quimioterapia, radioterapia, transplante de órgãos e ablação térmica. Quando se torna operável, tentamos remover todo o tecido doente. Mas a batalha Contra este tipo de câncer Boas-vindas Um novo aliado: fragmentação de tecidos. Com a recente aprovação da Food and Drug Administration dos EUA, esta tecnologia de ponta, desenvolvida na Universidade de Michigan, poderá mudar radicalmente a nossa abordagem ao tratamento da doença.

Nova tecnologia para tratar câncer de fígado

Como dissemos, quimioterapia, radioterapia e operações são utilizadas para tratar esse tumor. No entanto, todos estes tratamentos têm efeitos secundários muito graves. Esta nova tecnologia Ele usa ondas sonoras direcionadas para criar “microbolhas” reais dentro do tumor. A força resultante da formação e colapso dessas bolhas A massa tumoral se desintegradeixando o sistema imunológico limpar os detritos.

Ao contrário da radioterapia, que afeta tudo em seu caminho,A fragmentação do tecido é mais seletiva. Focar o procedimento exclusivamente no tumor torna o tratamento muito menos invasivo. Também reduz o risco de danos ao tecido saudável circundante. Estudos pré-clínicos em roedores mostraram que, ao quebrar os tecidos, o sistema imunológico aprende a identificar as células cancerígenas como ameaças.

Isso pode ajudar a combater o tumor primário. Também pode ativar a resposta imunológica natural contra o câncer. Dois pássaros com uma pedra: Destruir o tumor e treinar o sistema imunológico para reconhecê-lo como inimigo.

A fragmentação tecidual ainda está nos estágios iniciais de uso clínico, mas os resultados são esperançosos. Podemos estar no caminho de tratamentos que possam tratar tumores em todo o corpo e, quem sabe, talvez possamos encontrar uma cura universal. Em suma, a nossa confiança na medicina cresce cada vez mais. Espero que um dia haja uma cura definitiva para essas doenças terríveis.