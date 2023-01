“Covid, escolhas de saúde pública feitas pelo CTC e Crisanti fizeram parte disso”

Pádua – «Estou espantado com o hype da mídia em torno desta história, mas em substância podemos dizer que sim Não há dados para apoiar o suposto aumento de mortes associadas ao uso de swabs rápidos». O professor aponta Ângelo de Tos, Presidente da Faculdade de Medicina da Universidade de Pádua sobre o confronto entre o senador Andrea Crisanti e o presidente do Veneto Luca Zaia. Dei Tos era coordenador dos laboratórios de análises da Universidade de Pádua no início da pandemia de Covid-19 no inverno de 2020.

Ele acrescentou: “Devemos interromper a narrativa de um choque entre uma ciência esclarecida e uma política que não escuta. É justo que os cidadãos saibam disso Todas as escolhas de políticas de saúde pública no Veneto foram feitas pelo Comitê Científico, do qual o próprio Crisanti era membro Com professores de Pádua e Verona. A questão crítica que gerou a polêmica é mais matizada: Crisanti afirma que a decisão de usar testes rápidos em determinado momento também aumentou a taxa de mortalidade. Ele o formalizou em um trabalho que nunca foi publicado, que dois anos depois, quando foi publicado na Nature Communications, não relatava mais esse achado, e pode ter sido anulado por avaliações posteriores”, enfatizou, acrescentando que “os dados publicados em vez disso, The Lancet e o Ministério da Saúde mostraram que Veneto na Europa é a região com a menor taxa de mortalidade por Covid e, com exceção da província de Bolzano, a região com o maior número de zaragatoas ».

Assim, a decisão de recorrer aos testes antigénicos em paralelo com os testes moleculares foi tomada “porque em nenhum lugar do mundo – como recorda Dei Tos – foi possível cobrir as necessidades de choques traseiros. Em Pádua e em toda a região, conseguimos fazer no máximo 20- 25.000 zaragatoas. E não havia ferramentas e reagentes. Estávamos sobrecarregados com uma nova emergência, onde não sabíamos o que fazer, nem mesmo empresas. Estávamos escolha necessária, porque aumentou muito a necessidade de proteger a população. A baixa especificidade dos testes rápidos é fato universalmente conhecido, mas pode ser compensada pela frequência do swab. São elementos que devem ser tidos em conta, sob pena de – conforme precisou – não nos atermos à realidade dos factos Regularidade administrativa do procedimento de atribuição do fornecimento de tampões. Esse julgamento não teve nada a ver com a resposta à pergunta que Crisanti fez. Isso já foi respondido por outros estudiosos, que concluíram que a questão não está refletida em seus dados.