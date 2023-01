Arte e Ciência no Programa da Associação Cultural de Somareva del Bosco Ripa Nemores

Sommariva del Bosco – Associação Cultural Ripa Nemoris, por ocasião da apresentação do n. 19 de seu próprio diário de história e tradição local Sommariva del Bosco – Precisamos de uma aldeiaApresentou o seu programa de atividades para o ano de 2023, que será dividido em duas partes. Uma, mais tradicional, trataria do patrimônio histórico-artístico local encontrado em edifícios religiosos e institucionais, pouco conhecido, mas valioso e ainda em grande parte a ser estudado e documentado. O outro chamado coleção de ciência Mais inovador e já apresentado com iniciativas ligadas ao conceito de saúde ambiental uma saúde (One Health for Humans, Animals, and the Environment), você irá propor tópicos científicos delineando potenciais desenvolvimentos futuros ainda não imediatamente percebidos.

primeiro encontro coleção de ciência por título:aImortalidade? Do mito grego Para regenerar tecidos e órgãos humanos. E a Será realizada na quinta-feira, 12 de janeiro, às 21 horas, na sala de conferências “Giovanni Maria Buri” da Viale Scuole em Sommariva del Bosco e avaliará a pesquisa na regeneração de tecidos e órgãos humanos. O orador, o português Marco Domingos, está envolvido na investigação de biomateriais para medicina regenerativa como Professor Associado na Universidade de Manchester e desde 2019 lidera o Grupo de Investigação em Biomateriais do Instituto Henry Royce e as estruturas académicas e de investigação que têm financiado para a iniciativa.

As próximas nomeações estarão envolvidas em pesquisa espacial e de comunicações em relação às mudanças climáticas em andamento e pesquisa genômica em sua aplicação à saúde humana e investigações criminais.

Algumas dessas reuniões esgotarão o cérebro dos jovens, que agora estão bem colocados no contexto internacional depois de deixar seus países para aproveitar as melhores oportunidades de pesquisa em outros lugares.

Não se deixe enganar pela aparente superespecialização dos temas porque, apesar do nicho e dos temas emergentes, os jovens oradores também são capazes de serem excelentes divulgadores.