Aqui estão 3 coisas que você deve saber antes de comer tomates: ‘Incrível’

Os tomates são ricos em nutrientes e fazem um ótimo prato de verão. Aqui estão 3 coisas que você deve saber sobre tomates antes de comê-los…

3 coisas que você deve saber antes de comer tomate

Os tomates são ricos em vitamina C, que também é essencial para a produção de colágeno e antienvelhecimento, além de proteger contra os danos causados ​​​​pelo sol

Protege contra tumores e doença de Parkinson, graças à sua riqueza em antioxidantes, especialmente licopeno

Potássio ajuda a baixar a pressão arterial arterial.

O que você não sabe sobre tomates

Eles foram os primeiros tomates a chegar à Itália na forma de “cunhas”. Na segunda metade do ano de 1500, quando o Sini Doctor Pietro Andrea Mattioli Ele o menciona pela primeira vez em uma tese científica. Era amarrado e de cor dourada, completamente diferente da cor atual. Mas era comido cru… Demorou mais de um século para usá-lo na cozinha.

O primeiro molho foi descrito como “Salsa di Pomadoro, alla Spagnuola” em um livro Antonio Latin de 1694 Sofisticado moderno, exagera na arte de banquetear bem, com as regras de medida mais seletivas. Preparado misturando tomates grelhados, tomilho e cebola em uma frigideira.

Mas depois de um tempo eles foram proibidos de entrar na cozinha porque uma lenda fez isso descrito como tóxico. Na virada dos anos 1700, acreditava-se que os aristocratas morreram depois de comer tomates. Mas na verdade eles usavam pratos de estanho ricos em chumbo que causam envenenamento com a acidez dos tomates.

Além disso, a quantidade de solanina nele também o torna prejudicial. Somente graças à invenção da pizza, o tomate finalmente entrou nas cozinhas italianas, a partir de 1880.

O nome científico do tomate é Lycopersicon lycopersicum. Existem cerca de 100 tipos diferentes de cores.

Tomates cozidos ou crus?

A ciência diz que tomates cozidos são melhores que tomates frescos. cozinhe-os Há 15 minutos A parede celular do tomate se rompe, resultando na liberação de LicopenoComo mencionado anteriormente, é muito benéfico para a saúde e pode combater algumas doenças graves. Alternativamente, pode ser ruim para quem tem gastrite, refluxo ou doença do cólon, pois é muito ácido. O que você pode não saber é que Nunca deve ser mantido na geladeira. De fato, depois de 12 graus ele para de amadurecer e não fica com o sabor que deveria ter. Mas continua assim e às vezes menos difícil, então no verão ou no inverno, sempre ao ar livre. Você tem que lavá-los bemeu sou um vegetal Mais rico em pesticidasEm 2018, eles estavam na lista em nono lugar. Mergulhe-o levemente em água por alguns minutos e depois lave-o com água corrente. Se não forem bem lavados, corre-se o risco de envenenamento.