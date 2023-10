Privação de sono, os riscos que você corre se dormir pouco: nada insignificante

A qualidade do nosso sono afeta muito a nossa qualidade de vida. Dormir mal acarreta alguns riscos. Isso é o que acontece quando você dorme mal e mal.

Ter uma boa noite de descanso impacta muito o nosso dia a dia. Como regra geral, um adulto deve dormir aproximadamente 7 a 8 horas, embora em alguns casos 9 a 10 horas possam ser necessárias ou 5 a 6 horas possam ser suficientes. Porém, dormir o suficiente é fundamental para acordar descansado e energizado, de bom humor e pronto para enfrentar o ritmo frenético do dia.

Pelo contrário, quem tem distúrbios do sono apresenta fadiga crónica, uma diminuição acentuada da atenção e um aumento acentuado da irritabilidade e dos estados emocionais e depressivos, que com o tempo também podem levar a problemas mais graves. Na Itália, 1 em cada 4 adultos dorme mal e mal, e as mulheres são afetadas principalmente. Os dados são até alarmantes, tendo em conta que a privação do sono também representa graves riscos para a saúde. Aqui estão os riscos que você enfrenta se dormir mal.

Privação de sono: o que acontece quando você dorme pouco

Os riscos que os nossos corpos e mentes enfrentam quando não dormimos o suficiente são muitos, alguns dos quais são potencialmente graves. Por isso, é necessário agir em tempo hábil e tentar resolver o problema o mais rápido possível.

Dormir pouco ou mal tem consequências graves. Na verdade, de acordo com algumas pesquisas recentes, existe uma relação causal entre a falta de sono e o aparecimento de algumas formas de cancro, algumas das quais são muito agressivas, como o cancro da mama ou do cólon. Além disso, alguns cientistas afirmam que aqueles que não dormem bem têm maior probabilidade de desenvolver problemas cardíacos ou são mais suscetíveis ao aparecimento de diabetes e hipertensão.

A privação do sono também levaria a uma redução significativa das defesas imunitárias, para não mencionar os problemas neurológicos que enfrentamos. Aqueles que dormem mal ou não dormem terão maior probabilidade de perder tecido cerebral. Em suma, as horas de descanso noturno não só nos permitem recarregar as baterias, mas são indispensáveis ​​para o bem-estar do nosso ser sob vários pontos de vista. Portanto, o melhor é identificar os motivos que nos levam à falta de sono e buscar rapidamente a cura para isso.