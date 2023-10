Tecnologia e ciência, questões éticas

A ciência e a tecnologia são dois fatores indissociáveis ​​do progresso da sociedade, denominado progresso técnico e científico, favorecido pela investigação científica e tecnológica. A ciência está intimamente ligada à tecnologia e à ciência, uma vez que o conhecimento científico é utilizado para conceber e criar objetos, ferramentas e infraestruturas; Pelo contrário, esta tecnologia dá a possibilidade de a investigação científica se desenvolver cada vez mais.

A ciência utiliza um sistema de conhecimento obtido por meio de pesquisas organizadas, sistemáticas e rigorosas, e utiliza experimentos lógicos e experimentos a partir de axiomas típicos das disciplinas formais.

Immanuel Wallerstein e David Noble identificaram um aspecto profundo e interessante da tecnologia; Para ambos os cientistas, a tecnologia nada mais é do que o triunfo da razão, uma mente que domina e homogeneiza o mundo.

A revolução tecnológica e a tecnologia da informação transformaram a tecnologia em sistemas abstratos, códigos de comunicação e estruturas semânticas, porque a tecnologia não é mais entendida como a possibilidade de controlar as coisas, mas como um meio de se relacionar com o ambiente externo, ou seja, a natureza, e com o ambiente interno. Ou seja, a sociedade.

A ciência e a tecnologia tornaram-se instrumentos de poder; Marcus Ne “Um homem unidimensional“Ele analisou cuidadosamente a competição entre as duas disciplinas e a tecnologia por muito tempo Ciências adicionaisOu seja, sujeito e sujeito ao próprio conhecimento. Fausto Goethe recebe o conhecimento do diabo e é possuído por uma sede de conhecimento. Ele quer investigar os segredos mais profundos da natureza. O conhecimento está sempre ligado ao conceito de progresso, que por sua vez está ligado ao conceito de ciência e tecnologia, mas quando está no passado, nos referíamos à ciência e era considerada “alta” porque tem a capacidade de a libertação humana dos preconceitos sempre esteve separada da tecnologia.

Hoje, os dois sistemas são considerados iguais, e a tecnologia atingiu até níveis elevados e, devido à sua natureza mecânica, escravizou o homem a si mesmo.

“A tecnologia não é a filha estúpida da ciência”, escreveu Dario Antiseri no Il Reformista em 27 de fevereiro de 2009. Pesquisa ferramentas tecnológicas para controlar as teorias produzidas… O técnico é quem você sabe Também é frequentemente conhecido como. Mas o mundo sabe Por que»

No discurso da bioética, a tecnologia está inserida na relação entre o homem e a natureza e, portanto, na relação entre conhecimento e poder; As teorias de Bacon e Marx, nas quais a prática impulsiona a teoria, são muito relevantes hoje, porque se cristalizou o sonho baconiano de dominar a natureza. A natureza é dominada pela compreensão e conhecimento da própria natureza, e é isso que causa o progresso técnico-científico e portanto, bem-estar nos países industrializados.

De um meio que visa atingir fins ou de um conjunto de modelos e teorias que visam controlar a natureza, a tecnologia torna-se um processo social. Depois de serem remodelados e transformados, eles se afastam cada vez mais , Ou seja, a partir do conceito sábio de que falava Aristóteles e que introduziu muitas mutações na ação e no comportamento humano, como o levantamento de novas questões éticas.

O primeiro problema levantado pelas ações humanas é Problema ambientalPela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia atua sobre a natureza, dando um salto qualitativo no trabalho humano, significando que o homem não atua mais no abrigo da natureza considerada invulnerável e fixa, assim como a natureza não mais atua Para ser para sempre Sobre o que os gregos falavam; A este respeito, lembramos que, de acordo com o pensamento grego, a natureza era hostil, mas invulnerável e eterna, como mostrado, por ex. O conceito cíclico de tempo e, portanto, de natureza era imutável e inatacável pelo homem.

Mas agora, a natureza encontra-se paradoxalmente encarregada de proteger e proteger o homem, e os efeitos indesejados das ações humanas levantam novas questões éticas relativas à responsabilidade global. Assim, a humanidade descobre-se em toda a sua fragilidade e percebe que pode perecer por causa desta mudança qualitativa na ação que exige a máxima responsabilidade, como nos ensina o novo determinismo absoluto proclamado por Hans Jonas em O princípio da responsabilidadeemitido em 1979: Trabalhe para que ainda haja humanidade depois de você e exista pelo maior tempo possível.

Jonas busca uma teleologia objetiva porque quer fazer da natureza um fim em si mesmo, independente dos interesses humanos, e a responsabilidade deve incluir não apenas as relações entre os humanos, mas também a natureza objetiva, a totalidade do universo, para que seja direcionada para o futuro.

Nesta obra, Hans Jonas tenta ir às raízes filosóficas O princípio da responsabilidade O que não está relacionado apenas com a sobrevivência humana, mas também com a unidade da espécie e a dignidade da sua existência.

O segundo problema que surge devido às ações humanas é aquele associado Ciência da vida: Contracepção, fertilização in vitro, inseminação artificial, engenharia genética. No que diz respeito às ciências da vida, deparamo-nos com aspectos que até agora permaneceram inacessíveis à intervenção humana, como o nascimento, a hereditariedade, a personalidade ou a identidade pessoal. Hoje o homem pode tocar ou influenciar estes aspectos da vida ancestral que até agora formaram o pano de fundo da nossa história e aventuras humanas. As mudanças associadas às ciências da vida também levantam questões éticas radicais que exigem respostas em termos de responsabilidade, responsabilidade dos investigadores, responsabilidades políticas e responsabilidade da comunidade científica.

Concluímos dizendo que este problema também nos remete para uma ética da responsabilidade porque põe em evidência os limites intransponíveis do progresso e da intervenção humana, para além dos quais a humanidade e a sua história poderiam estar expostas a graves perigos. Portanto, é desejável um retorno à ética e às questões éticas básicas relacionadas com o destino humano neste planeta.