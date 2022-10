A quinta edição do festival dedicado à ciência e tecnologia tem como tema “Perspectivas”.

Competições entre robôs e campeões olímpicos, passeios virtuais na Estação Espacial Internacional, em baixa gravidade em Marte e dentro de vulcões. E, novamente, desafios de codificação, competições de astronomia e shows de palco. Além de mergulhar no mundo natural para descobrir insetos e corais polinizadores. Começando pelo tópico horizonteso festival Foco ao vivo Criado pela Mondadori Media em colaboração com Museu de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci em Milãode 4 a 6 de novembro de 2022 para tentar tocar ao vivo Como a ciência e os avanços tecnológicos já mudaram – e vão mudar – o cotidiano de todos nós nos próximos anos.

No Focus Live, o programa . Festival Foco no Conhecimentoparticipará, entre outras coisas, do campeão olímpico Marcel Jacobse cientistas do clima Lucas Mercalli E a Elisa de vestidoo corpo Roberto Battistonbiologia Bárbara Galafotibiólogos marinhos, Roberto Danovaro E a Fernando Buero e geólogo Mário Toziastrofísico, Lucas Perrya professora Telmo Bivani e centros de ciência Frederico Tadia. Para as crianças haverá uma área infantil criada pela Focus Junior com vivências, oficinas e encontros.

Além da programação diária, também estão programados dois eventos noturnos gratuitos. Na sexta-feira, 4 de novembro, às 20h30, as palavras de Luca Mercalli e as músicas de Antonio Vivaldi tocadas pela Orquestra Sinfônica de Milão conquistarão os espectadores com “Era uma vez 4 temporadasE no sábado, dia 5, novamente às 20h30, sobe ao palco Gabriella Grayson, física e atriz.#professores‘, dedicado aos grandes cientistas do século XX, com ‘Extra’, Rita Levi-Montalcini, destinado apenas ao público Focus Live.

Para quem quiser antever esta “viagem para o futuro”, o encontro é dia 22 de outubro às 18h30 às planetário. De fato, será possível observar o céu estrelado que será visto daqui a 3.000 anos com o comentário de Fabio Peri, curador do Planetário Civil Hoepli e o acompanhamento de Amedeo Balbi, astrofísico e professor associado da Universidade de Roma Tor Vergata, que guiará o público na descoberta de colônias espaciais em uma emocionante jornada entre ciências e ficção científica (informações e reservas sobre focus.it/planetariomilano).

Todos os eventos programados para os dias 4 e 6 de novembro também serão abertos ao público. As reservas podem ser feitas no site https://live.focus.it.

O evento deste ano faz parte do projeto Focus Next 30 criado para comemorar os 30 anos da revista e foi contado por Pamela Caratti, Brand Director of Entertainment da Mondadori Media, no início do ano nesta entrevista em vídeo:

