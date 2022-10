Finalmente sabemos o número mínimo de horas de sono para sentir descanso

Isso foi descoberto por um novo estudo científico que calculou a quantidade de sono que reduz o risco de problemas crônicos de saúde.

Quantas horas você precisa dormir para se sentir descansado? Depende da idade e de vários fatores, embora – como todos sabemos – a duração recomendada do descanso noturno para jovens e adultos seja de cerca de oito horas por noite. Um novo estudo foi publicado em revista Mais Medicina No entanto, descobrir que existe Pouco sono Do qual é melhor não fugir. Em outras palavras, os cientistas calcularam o número mínimo de horas que nos permitem reduzir o risco de desenvolver problemas de saúde.

Para chegar ao ponto de determinar as horas de sono necessárias para se manter saudável, os pesquisadores usaram dados de Mais de 7.000 homens e mulheres Acima de 50 anos e livres de múltiplas doenças (duas ou mais condições de saúde de longo prazo) e participaram do Whitehall Study II, um estudo britânico que acompanhou funcionários públicos do Reino Unido por aproximadamente 25 anos. Os cientistas então examinaram várias informações clínicas coletadas durante o período do estudo para procurar ligações entre elas. Duração do sono à noite e o desenvolvimento de doenças crônicas.

A análise dos dados mostrou que, em comparação com as pessoas que dormem até sete horas por noite, aquelas que dormem menos de cinco Eles tinham um risco muito maior (cerca de 30%) de desenvolver várias doenças. Em geral, os dorminhocos tinham um risco menor de primeira doença cardíaca coronária e, portanto, um risco aumentado de múltiplas doenças. Eles também indicaram que a duração do sono inferior a cinco horas está associada ao aumento da 25% de risco de morte.

A equipe sugeriu que deveríamos tentar dormir cerca de oito horas por noite, mas se isso não for possível, suas novas descobertas sugerem que cinco horas Eles realmente têm que ser o mínimo para se manterem saudáveis.