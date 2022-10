Acordo entre Itália e Macedônia sobre educação, cultura e ciência – notícias das embaixadas

(ANSAmed) – Skopje, 20 de outubro – A ministra da Cultura Becera Kostadinovska Stojcievska e o embaixador italiano na Macedônia do Norte, Andrea Silvestri, assinaram o Quinto Programa de Cooperação em Educação, Cultura e Ciência entre a República Italiana e a República da Itália. Macedônia do Norte.



O programa, que decorrerá de 2022 a 2025, enquadrará a intensa cooperação já iniciada entre os dois países nestas áreas, com iniciativas como exposições, eventos musicais, cinematográficos e teatrais, edição, restauro e promoção da cultura cultural . e património natural, a cooperação entre universidades e entre escolas, bem como a promoção nos países interessados ​​do ensino das línguas italiana e macedónia.



Congratulando-se com a assinatura do programa, o ministro Kostadinovska Stojchevska observou que “quando falamos sobre a Itália, cada um de nós pensa em coisas bonitas, inevitavelmente ligadas à arte”. O programa – prosseguiu – ofereceria “benefícios especiais aos jovens nos campos da ciência, educação e cultura, bolsas, intercâmbios e oportunidades conjuntas” e permitiria “a construção de novos caminhos ítalo-macedônios reconhecidos, caminhos que criam novos valores tanto para os Balcãs como para a Itália.”



“Nosso programa de cooperação cresceu ao longo dos anos, com ambições cada vez maiores, e agora inclui um grande número de acampamentos. Estamos muito satisfeitos por assiná-lo apenas um mês após a visita oficial do presidente Mattarella a Skopje, que atraiu a atenção. Cooperação. no campo cultural ‘, observou o Embaixador Silvestri por sua parte. O embaixador concluiu que “a cooperação entre a Itália e a Macedónia do Norte nos domínios cultural, educativo e científico é agora de natureza estável e ordenada. Uma parceria estratégica que ganha cada vez mais importância à luz do início das negociações de adesão com a União Europeia. ” , no final de um discurso que ele deu inteiramente em macedônio.



A assinatura aconteceu no Museu de Arte Contemporânea de Skopje, que até 26 de outubro abriga a exposição Ecosistemi Contemporanei, criada pelos artistas italianos Roberto Gazi e Antonio Massarotto enquanto viviam no recém-criado Parque Char Planina. (ANSAMED).