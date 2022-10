Academia: Mulheres não fazem muito por causa do trabalho e da família

c.ele é o A disparidade de gênero, bem como em exercícioÉ inacreditável. Em vez disso, é apenas isso: mesmo quando se trata de ir à academia ou ser fisicamente ativo, As mulheres começam em desvantagem.

A diferença de gênero também está na academia

Não é difícil entender o porquê: além de trabalhar, de fato, Eles carregam todo o fardo da família sobre elesCônjuge, filhos, às vezes até pais, cônjuges ou companheiros que nem sempre cooperam no lar. Escusado será dizer que isso certamente não ajuda com a motivação.

População inativa: saúde afetada

A Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, estimou que 28% da população mundial é fisicamente inativao que é um fato realmente irritante por si só que piora se surgir novamente lupa em mulheres. É maior para as mulheres (33%) do que para os homens (23%).

Projeto “Barreiras da Mulher”

O projeto europeu parte daqui e da análise do gap de género na prática desportiva “Barreiras Femininas(obstáculos femininos) Co-financiado pelo programa Erasmus + Esporte É implementado pela Unidade de Prevenção e Proteção do Conselho Nacional de Pesquisa – CNR. O objetivo é poder desenvolver e transferir práticas inovadoras relacionadas à atividade física de alto risco e geralmente de difícil acesso como mulheres, Especialmente aqueles com famílias e cargas de trabalho.

Ao longo de dois anos (2020-2022), foi realizada uma análise da literatura sobre este tema. Assim foi feito Pesquisa para identificar obstáculos à atividade física E imagine soluções possíveis. E através de pesquisas na web, tentamos entender o que as mulheres estão procurando online sobre o tema atividade física. Tudo isso com o objetivo de entender os reais obstáculos de forma inovadora Identificar ‘boas práticas’ para mulheres em diferentes países.

Atividade Esportiva de Diferença de Gênero: As Regras de Ouro

Mostrar alguns princípios, “regras de ouro”, que podem abrir o caminho: da maior participação das mulheres na hierarquia decisória, ao potencial que o mundo do trabalho e as academias oferecem para oferecer Possibilidades concretas e ajudar as mulheres a se exercitar. Sem esquecer os formulários de contacto e referência. Ambos desempenham um papel crucial para que uma mulher comece a se exercitar, mas acima de tudo Você continuará fazendo isso por toda a sua vida.

Pessoal, mais ajuda em casa

Certamente os homens deveriam tentar fazer uma mudança de paradigma. A família deve ser administrada em conjunto e não apenas responsabilidade da mulher, o que ainda acontece muito. A maior contribuição para a casa do parceiro que Aumenta o tempo disponível para acompanhantesÉ definitivamente um incentivo para a atividade física.

O principal papel da escola

Mas a ajuda não precisa vir em casa. A escola tem um papel muito importante. De fato, está provado que quanto mais fisicamente ativos os adolescentes forem, mais eles manterão esse bom hábito ao longo do tempo.

Mas as academias também podem desempenhar seu papel oferecendo mais serviços. Por exemplo, existem de fato estruturas virtuosas que Eles fornecem às mães serviços de babá Ou um lugar onde as crianças possam fazer a lição de casa enquanto fazem atividade física. O importante é que A falta de atividade física das mulheres não é mais atribuível ao fardo pesado no lar e na família O que não permite que ela dedique tempo a si mesma.

iO Donna © Reprodução reservada