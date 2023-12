Esta é a segunda conferência na mina de Caporciano. Nomeação nos dias 16 e 17 de dezembro de 2023

Tudo está pronto para o segundo e último fim de semana de Memórias do Subterrâneo, um ciclo de conferências científicas, culturais e educacionais com foco na mina Montecatini Val di Cecina e na região da Toscana e organizado pela Colaboração Itinera e pela Universidade de Florença. Um simpósio aprofundado aberto ao público e organizado pela ReMi, rede nacional de parques mineiros e museus em colaboração com a Unifi, está agendado para sábado, 16 de dezembro, na Sala das Caldeiras do Museu Mineiro.

Este encontro incluirá também aquela que já foi a maior mina de cobre da Europa, promovendo a história de uma zona única, e provas tangíveis das origens históricas da aldeia. A partir daqui, o debate sobre o património mineral e metalúrgico da região de Montecatini Val di Cecina e de toda a Toscana será ampliado, com intervenções de especialistas do setor.

As visitas gratuitas ao parque e à encosta decorrerão no domingo, 17 de dezembro (com reserva prévia), organizadas pela Câmara Municipal de Montecatini Val di Cecina em colaboração com Rete Core – Cooperativa Itinera.

Para saber mais:

Acordo com a Universidade de Florença

Objectivo: Requalificação e inovação tecnológica do Museu Mineiro, para melhorar todo o sistema de visitação à mina. Foi assinado um acordo-quadro entre o Departamento de Geociências da Universidade de Florença, o Município de Montecatini Val di Cecina e a Colaboração Itinera, através do qual ambas as partes se comprometem a iniciar uma colaboração destinada a promover estudos, pesquisas, eventos e publicações que restaurem e valorizem o ambiente. Mina Montecatini Val di Cecina, promovendo sinergias entre projetos, publicações científicas e de informação, bem como eventos institucionais.

O projeto que venceu o concurso Pnrr

Os recursos adquiridos pela Montecatini Val di Cecina através do concurso Pnrr destinam-se a ações e intervenções que visam o fortalecimento da identidade cultural do território representado pela zona arqueológica da mina de cobre.

O projeto visa criar medidas de revitalização na aldeia de Montecatini Val di Cecina, reforçando o sentimento de pertença da comunidade local e fortalecendo a identidade cultural e económica da região.

A maior parte dos trabalhos diz respeito à área arqueológica da mina; Muita atenção foi dada aos valores sociais da comunidade como recursos essenciais para poder estabelecer e garantir o projeto, com procedimentos específicos de montagem social e formação.

O programa completo e atualizado da conferência do dia 16 e das visitas guiadas do dia 17 está disponível no site institucional do Município de Montecatini Val di Cecina.