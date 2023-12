38ª edição da Quinta-feira Ciência é dedicada ao bem-estar e qualidade de vida – Massa Crítica

38ª edição do Quinta-feira científica É lançado no dia 24 de novembro com uma versão cada vez mais participativa e interativa que volta de uma vez por todas a estar presente em um novo local no Polo del ‘900, mas também no palco do Coliseu, na Casa del Teatro Ragazzi e Giovani e inclui as bibliotecas de Torino e as casas do bairro.

O tema principal da exposição é conceito Bem-estar É entendido no sentido mais amplo e multifacetado possível, que visa explorar em diferentes direções como a pesquisa científica melhorou e melhora a qualidade de vida das pessoas a cada dia.

Para viver melhor. Sentindo-se realizado. Aspire à felicidade, coloque a qualidade de vida no centro da sua vida. Não é uma utopia, mas uma possibilidade, e também uma meta ao alcance de todos graças ao apoio, à ajuda e ao encanto que a ciência proporciona e ao trabalho apaixonado dos investigadores.

A seleção gráfica deste ano é inspirada em Minecraft, videogame criado por Markus Persson e desenvolvido pela Mojang Studios. A sua filosofia vai além da simples jogabilidade e pode ser resumida em duas palavras-chave: exploração e construção, às quais podemos acrescentar colaboração. Os três princípios enquadram-se perfeitamente no curso da conferência ThursdayScienza: a exploração entendida como aprofundamento, a construção entendida como o desenvolvimento de um espírito crítico graças a uma visão ampla das questões e finalmente a cooperação para melhorar a qualidade de vida de cada indivíduo e de toda a sociedade.

o Programa completo Da 38ª edição Quinta-feira científica Dividido por mês.

