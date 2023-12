“Comê-lo uma vez por semana reduz o risco de acidente vascular cerebral e ataque cardíaco em 20%.”

“Novos medicamentos anti-obesidade, chamados agonistas do GLP-1, também podem ser considerados um ponto de viragem na luta contra a insuficiência cardíaca.” Quem fala é Pasquale Pironi Velardi, Diretor da Escola de Especialização em Doenças Cardiovasculares da Universidade Federico II de Nápoles e Presidente da Sociedade Italiana de Cardiologia (Sic), que concorda que a ciência escolheu o uso de supermedicamentos para perda de peso como o primeiro lugar no ranking das descobertas científicas mais importantes de 2023.

Professor, quais são os efeitos desses medicamentos no coração?

“Eu diria muito importante. Um estudo publicado recentemente no New England Journal of Medicine com mais de 17.000 pacientes com sobrepeso ou obesidade com doença cardiovascular isquêmica, mas não diabetes, mostrou que o tratamento com semaglutida, um medicamento agonista do GLP-1, reduziu uma dose por semana em 20%. Risco de morte por doença cardiovascular, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral em comparação com pacientes tratados com placebo. O medicamento também tem apresentado excelentes resultados no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, onde demonstrou melhorar a qualidade de vida.”

Esses efeitos são baseados apenas na perda de peso resultante dessas superdrogas?

“A obesidade causa doenças cardiovasculares graves, por isso a perda de peso por si só pode ser um grande benefício. Em pessoas obesas, o risco de sofrer um ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou evento cardiovascular fatal aumenta de 67 a 85% em comparação com pessoas com peso normal. Mas o efeito da semaglutida não para por aqui.”

De onde você vem?

“Temos fortes evidências científicas de que medicamentos como a semaglutida reduzem a inflamação. Portanto, é um tratamento que atua no quadro inflamatório associado à doença cardiovascular isquêmica e à insuficiência cardíaca. “Isso terá um impacto significativo na prática clínica e na vida dos pacientes”.

