O valor da ciência – L’Unione Sarda.it

A relação entre ciência (se entendermos o conhecimento e o estudo das coisas por ciência) e o poder (como habilidade, poder e, portanto, o poder de agir, exercido para fins pessoais ou coletivos) é tão antiga quanto o homem. Para falar desta relação, costuma-se referir a Galileu e à frase que lhe foi anexada, mas também podemos encontrar exemplos no quotidiano. Mas qual é a acusação contra Galileu? Foi publicado pelo frade dominicano Tommaso Caccini, em 21 de dezembro de 1614, do púlpito de Santa Maria Novella, em Florença.

O monge lançou contra alguns matemáticos modernos, em particular contra Galileu, a acusação de violar a Bíblia com seus conceitos astronômicos inspirados nas teorias heliocêntricas de Copérnico. O julgamento começou em Roma em 12 de abril de 1633 e foi concluído em 22 de junho de 1633 com a condenação por “forte suspeita de heresia” e abdicação forçada. Galileu teve que se submeter ao poder da Igreja.

Em nosso tempo, e justamente nos primeiros meses de 2020, enquanto em países como Itália e Espanha a epidemia de Covid restringiu muitas liberdades individuais na tentativa de detê-la, o governo de Boris Johnson adotou uma estratégia de imunidade de rebanho, baseada no fato de que um grande número de infecções está entre a população menos exposta. O perigo pode atuar como um escudo para toda a população. Assim, os locais abertos ao público como bares, restaurantes, instalações desportivas, teatros e cinemas não estão encerrados. À medida que as infecções aumentavam, os cientistas começaram a dar crédito às recomendações que retiraram entre 14 e 20 de março. Felizmente, a autoridade teve que ceder ao conhecimento que a comunidade científica havia produzido e divulgado.

Mas esse não foi sempre o caso. Entre 1997 e 1998, o tratamento da oncologia com o chamado método de Bella atraiu muita atenção não apenas pelas esperanças que trazia para os pacientes, mas porque prometia uma alternativa radical à quimioterapia. O caso implodiu em dezembro de 1997, depois que o magistrado de Magli (Apúlia), Carlo Madaro, assinou uma cláusula de emergência ordenando que a associação local fornecesse tratamento gratuito. Mesmo assim, a Comissão Única de Medicamentos e o Conselho Superior de Saúde deram parecer negativo a esse remédio. Em 1999, foi realizado um experimento do chamado método de Bella pelo Ministério da Saúde, que confirmou a ineficácia do tratamento. As curvas de sobrevida confirmaram que esses pacientes não tiveram aumento em sua sobrevida com esse tratamento. No dia seguinte ao anúncio da ineficácia do tratamento anticâncer do professor Modinez, apesar dessas evidências contundentes, um partido de direita reafirmou sua decisão de apoiar De Bella em nome da liberdade do paciente de escolher o tratamento, apesar das evidências científicas. Esta foi a primeira vez e espero que seja a última vez que um partido político desafiou as evidências científicas para reivindicar a noção bizarra de que, ao tratar a oncologia, todos devem ser livres para escolher como se tratam. Os tempos mudaram mas a ideia de ter opinião própria, como aconteceu com o Covid, está a levar-nos a ter mais cuidado e a lutar por uma sociedade que acredita no valor da ciência.

