O ceticismo de Gemmato sobre as vacinas. DP e Terceiro Pólo: “Resignação” – Saúde

A questão Gemmato explode. Depois que o subsecretário do Ministério da Saúde falou sobre vacinas, a polêmica irrompe ferozmente e os pedidos de demissão chegam de vários quadrantes. “Durante grande parte da epidemia, a Itália foi a primeira em termos de taxa de mortalidade e a terceira em termos de taxa de mortalidade, por isso não vejo resultados tão bons alcançados” – disse Gemmato durante a transmissão do Rai 2 ‘Restart’. Ao observar que “sem as vacinas teria sido pior”, o subsecretário respondeu: “Você diz isso, não temos o ônus inverso da prova. Mas não caio na armadilha de tomar partido a favor ou contra vacinas.” As palavras, que vieram quando o primeiro-ministro, Giorgia Meloni, falava na Indonésia na Sessão de Trabalho de Saúde do G20. “A pandemia mostrou a grande vulnerabilidade de nossas sociedades diante de crises sanitárias imprevistas – disse – uma situação perigosa que devemos enfrentar de forma estrutural, sem nunca sucumbir à tentação de sacrificar a liberdade de nossos cidadãos em nome de proteger sua saúde. Liberdade e saúde andam de mãos dadas – e continuou – porque com certeza, se você não tem saúde, a liberdade não serve para nada. Mas, por outro lado, o que é saúde sem liberdade?. Meloni disse que a Covid-19 está em declínio em muitos países, incluindo a Itália.Graças ao trabalho extraordinário dos profissionais de saúde, vacinas, prevenção e empoderamento dos cidadãos, a vida está gradualmente voltando ao normal.

Na Itália, porém, a polêmica sobre as palavras de Gemmato continuou dominando ao longo do dia, levando o subsecretário a desmentir as acusações contra o remetente com uma nota oficial: “As vacinas são armas valiosas contra a Covid, minhas palavras não são contextualizadas e sujeitas a fácil manipulação” . “Estou surpreso com a exploração com que a oposição aumentou nas últimas horas em relação a algumas de minhas declarações. Sempre apoiei a validade das vacinas e sua capacidade de proteger os mais vulneráveis.” E é exatamente isso que surge da oposição. “O subsecretário do Ministério da Saúde que negar vacinas não pode permanecer no cargo” – disse o secretário do PD, Enrico Letta, pedindo sua renúncia. Ainda na mesma linha, o líder do terceiro polo, Carlo Calenda, “o subsecretário de saúde que não se distancia da não desinfecção está definitivamente no lugar errado”. O secretário da Più Europa, Benedetto Della Vedova, compartilha da mesma opinião: “Sou francamente um governo que não é corrupto e hostil à ciência. Pergunto a Giorgia Meloni se ela também deseja retificar esta situação ou se é conveniente para ela”. Inúmeras reações do mundo político se juntaram às reações científicas e médicas. De Bassetti a Lobalco e ao médico-chefe da Itália. “150.000 mortes foram evitadas com vacinas – e 20 milhões em todo o mundo”, disse o chefe do Fnomceo Anelli. “Do Gemmato registram a desinformação – disse, por sua vez, o epidemiologista Pierluigi Lobalco.” É muito perigoso vir da Subsecretaria do Ministério da Saúde.” Palavras perigosas – diz a senadora vitalícia e cientista Elena Cattaneo – e declarações que dizem outra coisa. Fui vacinado – Gemmato intervém novamente – e a controvérsia é uma arma coletiva de distração. Observo o fato de que, infelizmente, não podemos falar sobre vacinas de forma calma e distante. “Elas foram criadas depois”, acrescentou, “eu queria falar sobre o que não funcionou durante a epidemia”. um plano de vacinação antes de todos. Eu sou o responsável pela saúde do partido. Não há idéias corruptas em nossos pensamentos. E apenas os irmãos na Itália se unem ao subsecretário. O vice-ministro das Relações Exteriores, Edmundo Cirelli, chamou as brigas sobre o subsecretário “ridículo e preconceituoso”, assim como o fez o líder do grupo no Senado, Lúcio Malan, que definiu as brigas como “um ato habitual de exploração”.