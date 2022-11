Cápua: no Liceo Pizzi em videoconferência, o curso “Ciências na Escola Zanichelli”

Quinta-feira, 17 de novembro, às 11h30. Videoconferência de Renato Colucci, glaciologista da Universidade de Trieste, com alunos da escola secundária Pizzi di Capua, sobre os perigos do aquecimento global que preocupam diretamente nosso país.

É um compromisso no curso La Scienza a Scuola di Zanichelli. Entrevistas em vídeo com pesquisadores e personalidades do mundo científico, escolas secundárias e institutos de diferentes regiões italianas para contar a alunos e professores as histórias daqueles que trabalham nas fronteiras da pesquisa. São histórias que transmitem nossa paixão pela ciência e fornecem insights sobre o que sabemos e o que estamos prestes a descobrir em matemática, física, química, biologia e medicina, com atenção especial aos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Os dramáticos acontecimentos ocorridos na Marmolada durante o verão de 2022, marcados por condições climatéricas extremas diretamente ligadas ao aquecimento global, afetaram-nos a todos.

Como nunca antes, o público em geral percebeu como a criosfera alpina e global, ou seja, toda aquela parte da Terra caracterizada pela presença de gelo e/ou temperaturas abaixo de zero graus Celsius, é particularmente sensível aos efeitos de um clima que já mudou e continuará a mudar.

Uma geleira que está desaparecendo pode desaparecer gradualmente e sem riscos particulares, ou pode desmoronar em poucos segundos, criando situações de extremo perigo.

As formas e a velocidade com que a neve desaparece nos Alpes, como no resto do mundo, dependem de vários fatores, mas os parâmetros meteorológicos e climáticos são os mais importantes e afetam a chamada linha de equilíbrio das geleiras. Além disso, mesmo regiões muito distantes podem se influenciar tão fortemente que amplificam efeitos iniciais, como é o caso do aquecimento do Ártico em velocidades quatro vezes superiores à média global.

O glaciologista Renato Colucci falou sobre isso em uma videoconferência “Quantas e quais geleiras permanecerão nos Alpes nas próximas décadas?”.

Renato Colucci. Professor de Glaciologia na Universidade de Trieste. Ele trabalha como pesquisador no Instituto de Ciências Polares desde novembro de 2020.

Possui mestrado em Geologia (2009) e doutorado em Ciências Ambientais (2013), onde aprimorou suas habilidades no Centro Universitário de Svalbard (EUA). Ele trabalha no CNR desde 2001, depois de ter atuado na equipe técnica do Instituto Talassográfico de Trieste (2001-2004) e no Instituto de Ciências Marinhas (2004-2020) no Grupo de Pesquisa de Clima e Paleoclima. Desde 2015 também é Professor Assistente de Glaciologia no Departamento de Matemática e Geociências da Universidade de Trieste.

Sua pesquisa se concentra nas interações entre a criosfera (geleiras, permafrost e cavernas de gelo) e o clima, desde o final do último máximo da era glacial até o Holoceno. Os principais temas da sua atividade de investigação são geomorfologia glacial e glacial, glaciologia, observações meteorológicas/climatológicas com particular interesse em regiões alpinas, geologia quaternária e depósitos de gelo em grutas. Participou em várias expedições científicas à Antártida (2015 e 2016) com o British Antarctic Survey, ao Paquistão – o Karakorum (2013) e aos Andes no Chile (2012). Em 2014-2017 foi membro do Conselho de Administração da European Meteorological Society. Ele é o presidente da Sociedade Meteorológica dos Alpes Adriáticos.

