Reservas canceladas, GPs esgotados

Fora de estoque e pedidos caindo até o final do mês. campanha de gripe Lácio em perigo. O alerta vem de clínicos gerais que estão sem ampolas desde a última segunda-feira. Forçados a cancelar reservas “em data a especificar”. Os pedidos já foram encaminhados com os novos para a região do Lazio fornecendo as seguintes cargas. No entanto, os tempos de espera provavelmente se estenderão até o final de novembro. Pode ser tarde demais porque já estamos no meio de uma onda de gripe. Os laudos estão sendo entregues desde a última segunda-feira, 7 de novembro, quando os médicos terminaram de entregar o primeiro lote em setembro. A região nos garantiu que um novo pedido foi feito e que os próximos estoques serão enviados o mais rápido possível », declara Antonio Maggi, chefe do sistema Medici na Lazio.

Filas do Lazio, onde reservar com antecedência: guia ASL para ASL

campanha de vacinação

A campanha de gripe da Lazio começou em 10 de outubro. Com a demanda, em agosto, 1,2 milhão de doses foram destinadas a médicos de família e farmácias. Estoque de 400.000 frascos a mais que no ano anterior. Uma contramedida também foi adotada para conter o grande aumento do número de pacientes e internados. Com medo de outra onda de pacientes Doença do coronavírus. Em vez disso, no ASL Roma 1 e 3, o mais populoso e, portanto, com mais pedidos, eles terminaram: “Não só terminaram, mas chegaram a metade na primeira entrega” segundo o relatório do doutor Michel Lepore com 1.600 mutuários espalhados entre Tofilo, Monte Sacro e as novas vinhas. Ele foi um dos primeiros jalecos a relatar, imediatamente, à farmácia do hospital garantindo as entregas e depois aos escritórios do distrito de Lazio, que a geladeira do escritório estava vazia. «Preocupa-me, tal como os meus colegas, que não voltemos aos tempos antigos. Quanto à campanha de vacinação, está determinado a dar a vacina antes da onda de gripe – explica o Dr. Lepore – que os estoques também estão cheios porque metade deles já foi entregue, em alguns casos como no meu estudo. Tive de cancelar reservas e adiar sessões de vacinação sem conseguir dar indicações precisas a doentes ansiosos e à espera”, conclui o médico.

E a incógnita agora é exatamente a reprogramação. Porque, pelo menos por enquanto, não há certeza sobre a próxima data de entrega. “Dos escritórios regionais – confirma a Libor – me garantiram que as próximas doses chegariam até o final de novembro. Mas, sem uma data específica, não é possível programar um novo calendário para compromissos que, a este ritmo, podem terminar no final de dezembro. É tarde demais para que a campanha seja eficaz, mas o objetivo principal é evitar o aumento do número de pacientes”.

Portanto, o perigo, nas próximas semanas, é que pacientes com febre alta lotem os pronto-socorros dos hospitais da capital, que, entre positivos para Covid e escassez de pessoal médico, enfrenta dificuldades constantes com a escassez crônica de camas.